Ucciso con una fiocina dopo una lite stradale

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è stato ucciso con una fiocina oggi a Sirolo, nelle Marche, dopo una lite stradale degenerata. Il responsabile si sarebbe poi dato alla fuga. Tutto sarebbe nato da un litigio per una questione di precedenza stradale, come riferisce VivereSenigallia. La rissa sarebbe in breve degenerata e una delle persone coinvolte avrebbe estratto un fucile da pesca subacquea e premuto il grilletto. Il colpo di fiocina avrebbe quindi raggiunto al petto un ragazzo di 23 anni, uccidendolo. L'omicida si è quindi allontanato in auto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2023