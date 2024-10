Uccise runner italiano, slitta trasferimento dell’orsa JJ4 in Germania

(Adnkronos) – E' stato rinviato alla primavera del 2025 il trasferimento di JJ4 – o Gaia, l'orsa che nell'aprile del 2023 ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi nei boschi della valle di Sole – nel Wolf and Bear Park a Bad Rippoldsau-Schapbach nella Foresta Nera, nella parte sudoccidentale della Germania. L'orsa doveva essere trasferita già quest'anno in un recinto di massima sicurezza del 'Parco alternativo del lupo e dell'orso'. Ma il trasferimento è slittato a causa dei ritardi nei lavori di costruzione per le condizioni di maltempo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Ottobre 2024