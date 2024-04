“Uccidete tutti”, Isis minaccia attacchi contro stadi Champions League

(Adnkronos) – Il sedicente Stato Islamico, dopo l'attentato a Mosca, ha minacciato di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell'Isis, ha confermato queste intenzioni pubblicando l'immagine dei quattro stadi in cui si disputeranno le partite di andata – il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu di Madrid, il Metropolitan sempre di Madrid e l'Emirates di Londra – accompagnata dalla didascalia "Uccideteli tutti". La nuova minaccia segue quella recente diffusa da un altro media riconducile all'Isis, Sarh al-Khilafah, in cui si annunciava un attacco all'Allianz Arena di Monaco contro i tifosi che avrebbero assistito a Bayern Monacco-Borussia Dortmund. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Aprile 2024