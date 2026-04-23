Uccide la moglie a colpi di pistola in casa in via Salvemini

Una donna di 46 anni è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola dal marito, una guardia giurata di 48 anni, all’interno della l o ro abitazione a Foggia, situata in via Gaetano Salvemini, nella zona di San Ciro. Secondo una prima ricostruzione, i vicini avrebbero sen t it o un ‘acc e sa d i s cuss io ne , seguit a da quattro s p ar i.

Sul l u o g o sono immediatamente intervenuti i Carabinieri , che hanno avviato l e ind a gi ni per c h i a rire con es att e zza la dinamica de i f at t i . Questo nuovo caso di femminicidio si sarebbe consumato tra l e mur a domestiche della coppia. Le aut or it à st a nno a tt u a lme n t e conduc e ndo gli accertamenti e i rilievi n ecess a ri p e r far l uce su ll a d r a m m a tica vicenda.