CronacaPrimo Piano
Uccide la moglie a colpi di pistola in casa in via Salvemini
Guardia giurata spara alla moglie dopo una lite in casa
Una donna di 46 anni è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola dal marito, una guardia giurata di 48 anni, all’interno della loro abitazione a Foggia, situata in via Gaetano Salvemini, nella zona di San Ciro. Secondo una prima ricostruzione, i vicini avrebbero sentito un‘accesa discussione, seguita da quattro spari.
Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Questo nuovo caso di femminicidio si sarebbe consumato tra le mura domestiche della coppia. Le autorità stanno attualmente conducendo gli accertamenti e i rilievi necessari per far luce sulla drammatica vicenda.
Pubblicato il 23 Aprile 2026