Ubriaca al party di Natale, domestica di Buckingham Palace arrestata

(Adnkronos) – Una domestica di Buckingham Palace è stata arrestata dalla polizia intervenuta in un bar nella zona di Victoria, dove si erano riuniti una cinquantina di dipendenti del Palazzo Reale per continuare a festeggiare dopo un party di Natale ufficiale. La 24enne è stata arrestate perché, visibilmente ubriaca, aveva cominciato a rompere bicchieri ed aggredire colleghi. L'arresto, avvenuto martedì sera, è stato rivelato oggi da The Sun che aggiunge che la donna ha trascorso in cella la notte e parte del giorno successivo. "Siamo al corrente dell'incidente fuori del posto di lavoro che ha coinvolto un gruppo del nostro staff che aveva prima partecipato ad un precedente ricevimento al Palazzo", ha dichiarato alla Bbc un portavoce di Buckingham Palace. "Anche se questo era un evento informale, e non un party ufficiale di Natale, i fatti saranno indagati a pieno" ha poi aggiunto riferendosi ai festeggiamenti nel bar, assicurando che verranno assunti gli appropriati provvedimenti disciplinari. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2024