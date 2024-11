Tyson contro Paul, ceffone prima del match dell’anno – Video

(Adnkronos) –

Mike Tyson rifila un ceffone a Jake Paul nell'ultimo faccia a faccia prima del match in programma nella notte italiana tra il 15 e il 16 novembre a Arlington, in Texas. Dopo le operazioni di peso, nell'ultimo show prima dell'incontro, Tyson e Paul si sono schierati uno davanti all'altro per la tradizionale posa. Qualcosa, però, non è andato come previsto. Tyson è scattato e ha rifilato un violento ceffone con la mano destra. Solo l'intervento dei rispettivi team ha evitato che la situazione degenerasse. "Adesso è una questione personale, deve morire", ha detto Paul calandosi nella parte del 'cattivo' di turno. I video diffusi online hanno evidenziato un dettaglio sfuggito ai più: Tyson, scalzo sul palco, è scattato quando Paul – con un gesto giudicato intenzionale – gli ha pestato un piede… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2024