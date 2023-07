Twitter, Elon Musk dice addio all’uccellino e annuncia nuovo logo

(Adnkronos) – Elon Musk dice addio all'uccellino che ha caratterizzato Twitter fin dalla sua nascita e per il social network annuncia il nuovo logo X. "E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli" ha scritto Musk in un post nelle prime ore di oggi. Il magnate di Space X, Tesla e Twitter ha aggiunto: "Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023