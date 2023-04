Twilight, la saga potrebbe diventare una serie tv

(Adnkronos) – 'The Twilight Saga', basati sui libri di Stephenie Meyer, potrebbe diventare una serie tv. E' quanto rivela in esclusiva il sito specializzato The Hollywood Reporter, citando alcune fonti anonime. I famosi libri dell'autore. Il franchise cinematografico, che ha visto protagonisti Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner con cinque film usciti tra il 2008 e il 2012, ha incassato complessivamente più di 3,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. La serie tv di Twilight, secondo quanto riporta THR, dovrebbe essere prodotta dalla Lionsgate Television ma è agli inizi e non ha ancora una rete/piattaforma o uno sceneggiatore, poiché fonti affermano che lo studio, che controlla i diritti del franchise, prevede di guidare lo sviluppo del progetto prima di acquistare i diritti del pacchetto. Non c'è ancora una tempistica per quando la serie di Twilight verrà proposta a potenziali acquirenti, poiché la Lionsgate ha inizialmente in programma di trovare prima uno scrittore che la diriga. L'autrice Meyer dovrebbe essere coinvolta nell'adattamento televisivo. I rappresentanti di Lionsgate Television al momento hanno rifiutato di commentare la notizia. 'Twilight' è un pezzo importante della libreria di Lionsgate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2023