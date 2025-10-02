Twilight arriva in versione audio con le voci di Martina Levato e Guglielmo Scilla

(Adnkronos) – A vent’anni dall’uscita del primo libro di Twilight, Audible celebra l'anniversario riportando in vita la saga cult di Stephenie Meyer in una nuova versione audio esclusiva. Dal 24 ottobre, il pubblico potrà ascoltare Twilight su Audible.it: la voce della booktoker Martina Levato interpreterà Bella Swan, protagonista del romanzo edito in Italia da Fazi Editore, che per l’occasione pubblica anche un’edizione deluxe arricchita con dettagli laminati in oro, all’interno di un cofanetto celebrativo. Gli altri capitoli della saga verranno pubblicati con cadenza mensile fino a febbraio 2026: New Moon il 28 novembre, Eclipse il 23 dicembre, Breaking Dawn il primo gennaio e Midnight Sun il primo febbraio. Accanto a Martina Levato, ci saranno Stefano Crescentini, storico doppiatore di Robert Pattinson nel ruolo di Edward Cullen, e Guglielmo Scilla nel ruolo di Jacob Black, per ricreare le atmosfere e le dinamiche che hanno segnato un’intera generazione. “È stato per me un grande onore dare voce a Bella, un personaggio che ha accompagnato tutta la mia adolescenza. È una sfida che inizialmente mi intimoriva, ma, da grande fan di Twilight, essere parte di questa storia che mi ha fatto sognare e che, insieme a tante altre, mi ha fatto innamorare della lettura, è un’emozione unica. Sono felicissima di aver potuto contribuire a questo progetto così speciale”, ha dichiarato Martina Levato. Dal 2008, con l’arrivo nelle librerie e nei cinema, Twilight è diventato un fenomeno globale capace di unire adolescenti e adulti. Il rapporto intenso e pericoloso tra Bella ed Edward, sospeso tra desiderio e minaccia, rivive ora attraverso la narrazione audio, permettendo agli ascoltatori di immergersi nuovamente nella piovosa e gotica Forks, tra amore proibito, scelte difficili e ricerca dell’identità. Per l'occasione, Audible sarà presente al Lucca Comics & Games (29 ottobre – 2 novembre). Il 1 novembre alle 10:30, presso la Fondazione Banca del Monte, Martina Levato guiderà il pubblico in un viaggio tra i momenti iconici del primo romanzo, con letture dal vivo, racconti e aneddoti dedicati alla saga che ha segnato un’epoca.

Pubblicato il 2 Ottobre 2025