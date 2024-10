Twente-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta europea per la Lazio. I biancocelesti volano in Olanda per affrontare oggi, giovedì 24 ottobre, il Twente, partita valida per la terza giornata di Europa League. Gli uomini di Baroni sono al momento al comando della classifica generale con sei punti conquistati, frutto delle vittorie in trasferta con la Dinamo Kiev e in casa contro il Nizza. Gli olandesi sono fermi a due punti, per i pareggi ottenuti contro Manchester United e Fenerbahce. La partita tra Twente e Lazio è in programma oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, Van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All. Oosting

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Baroni Twente-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Ottobre 2024