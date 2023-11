TV: sondaggio social Samsung, il 40,6% intervistati ha uno schermo in ogni stanza

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Televisione, Samsung Electronics Italia ha presentato i risultati del nuovo Social Poll “TV? Mi piaci tu!” che ha coinvolto la community Instagram, raccogliendo oltre 2.800 risposte. Emerge una fotografia aggiornata sul ruolo del TV all’interno delle case come riflesso delle abitudini più diffuse e dei i parametri che guidano i consumatori in fase di acquisto. In alcuni casi, le risposte confermano dati conosciuti che non sembrano tramontare con il tempo e il cambio di generazione, mentre altre aprono inaspettati scenari su nuovi modi di interagire con il TV. Il primo aspetto ad emergere è l’onnipresenza del TV in casa. Il 40,6% dei rispondenti, infatti ha dichiarato di possedere un TV in ogni stanza. Una buona parte (36%) ha affermato di averne due dove il secondo, come facilmente immaginabile, è dedicato alla camera da letto dove potersi godere momenti di relax davanti ad un film. Quasi un utente su quattro afferma invece di aver preferito un unico TV ma di grandi dimensioni, il vero protagonista del salotto (23%). La vera sorpresa, forse, arriva dalle risposte in merito a cosa amano gli utenti del proprio TV, che tracciano, anche nuove abitudini di utilizzo come, per esempio, quella del gaming. Per quasi il 30% del campione il TV è infatti il compagno di gaming perfetto, a confermare quella che da passione per pochi è diventata sempre più diffusa e condivisa. A seguire, il 27,3% dichiara invece di apprezzare i grandi schermi, anche per favorire la fruizione dei contenuti streaming con tutta la famiglia. Quasi a parità, per il 26,4% è una questione di design, segnale che anche il televisore acquisisce sempre più importanza come elemento di arredo. Infine, il 16,8% mette al centro l’audio, per vivere a casa propria un’esperienza immersiva come quella del cinema. E quando si guarda la TV? La maggior parte della community non ha dubbi: TV = relax la sera davanti a un film (65,8%), ma c’è anche chi preferisce utilizzarlo per informarsi sulle news (18,6%) e chi invece lo tiene quasi costantemente acceso, come accompagnamento sonoro mentre svolge altre attività (15,5%). Prestazioni e affidabilità avanzate consentono di non dover cambiare spesso il proprio TV: il 70,8% lo cambia quando è irrimediabilmente compromesso e non funzionante. C’è anche chi tra gli intervistati (20,6%) afferma di concedersi cinque anni di ultimatum prima di un nuovo acquisto verso un modello più innovativo mentre resiste una nicchia di amanti delle ultime novità che non vedono l’ora di sostituire il TV con l’ultimo top di gamma (8,5%). La csa coreana ritiene che il TV Samsung Neo QLED 4K QN90C di Samsung, sia perfetto per sessioni di gaming dalle grandi emozioni. ''Le scene di gioco -sottolinea- sono incredibilmente nitide grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED e al processore Neural Quantum 4k che utilizza l’intelligenza artificiale e 20 reti neurali per ottimizzare suono, luminosità, colore e dettagli. L’esperienza di gioco viene arricchita grazie a un refresh rate di 144 Hz e un audio dinamico e avvolgente grazie al Dolby Atmos. Per un’esperienza a 360 gradi saranno presenti anche le soundbar Samsung HW-Q800B che, grazie ai 5.1.2 canali con una potenza di 360W e alla funzione Q-Symphony, lavorano in perfetta armonia con i TV per creare la massima immersione sonora, il tutto in modalità 100% wireless senza bisogno di cavi''. ''Gli appassionati avranno anche la possibilità di scoprire il gaming in cloud con gli oltre 3000 titoli presenti nel Samsung Gaming Hub, la piattaforma che raccoglie tutto il meglio del gaming, tra grandi classici e novità, disponibile sugli Smart Monitor e gli Smart TV Samsung. Per accedere al Samsung Gaming Hub è necessaria una connessione a Internet. A seconda del gioco prescelto, potrebbe essere necessario un controller compatibile.Per chi predilige invece i grandi polliciaggi e la massima flessibilità, Samsung propone il nuovo The Freestyle 2nd Generation, il proiettore versatile e portatile che offre l’esperienza di un grande schermo ovunque in ogni stanza perché no al buio per creare il massimo dell’atmosfera horror, fino anche sul soffitto, in totale comodità''. Ma n on solo. Secondo Samsung ''gli appassionati di design e di estetica non possono perdere invece il TV The Frame 4K, disponibile in sei formati, da 43” fino a 85”, che quando che acceso è un TV, spento è un quadro. Diverso dai tradizionali TV, grazie al suo design unico e sottile che richiama fortemente il concept di un quadro nel momento in cui è spento, il TV The Frame attraverso la funzione preinstallata Art Mode, si trasforma in un pezzo da galleria delle più incredibili collezioni d’arte del mondo. Grazie al Matte display e alla tecnologia QLED di Samsung, i colori originali delle opere d’arte sono valorizzati e i dettagli espressi in alta definizione. Dotato di vere e proprie cornici intercambiabili che conferiscono un design elegante e moderno, valorizza al meglio gli interni della stanza in perfetta armonia con qualsiasi arredo''. ''Per chi vuole il massimo della risoluzione il TV Neo QLED Q900C rappresenta il top della tecnologia con risoluzione 8K. Il Processore Neural Quantum migliora ed ottimizza i contenuti con la tecnologia AI Upscaling che adatta automaticamente scena per scena. L’esclusivo processore di Samsung gestisce il TV per offrire un’esperienza visiva straordinaria, indipendente da ciò che si sta guardando''. ''A completare l’offerta Samsung, il TV OLED S95C nelle sue 3 dimensioni 55”,65” e 77” è l’ideale per chi vuole neri profondi, bianchi luminosi e sfumature di colore più vivide. Grazie ai pixel autoilluminanti della tecnologia avanzata Quantum Dot, le immagini prendono vita con colori, luminosità e dettagli mai visti prima. Inoltre, grazie a uno schermo TV con una risoluzione 4K che vanta un refresh rate di 144 Hz, il TV OLED Samsung regala prestazioni ai vertici di categoria, generando immagini nitide e velocità folgoranti''. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Novembre 2023