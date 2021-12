Tutto pronto per l’appuntamento cardine di “Ballando con le Stelle – Telethon 2021”, la gara di ballo tra le Stelle (personaggi noti della città) in coppia con i Maestri che si svolgerà domenica 19 dicembre, a partire dalle 18.30, al Palazzetto dello sport di Lucera.Dieci coppie, divise in due squadre, si sfideranno per beneficenza davanti al pubblico e a una Giuria presieduta dalla notaio Liana Benincaso e composta dall’europarlamentare Mario Furore, dal consigliere regionale Antonio Tutolo, dal sindaco Giuseppe Pitta e dall’assessore comunale Antonella Matera.L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucera, è organizzato dal Centro sportivo Casanova in collaborazione con tredici associazioni: Aido, Avis, Cif, Commercianti di Lucera, DanzArte di Daniela Bognani, Servizio emergenza radio FIR CB, Forum, Ginnastica “Luceria”, This is Art, Pro Loco, Rotary Club, Sbandieratori e musici “Città di Lucera” e Unitre.L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.Domenica 5 dicembre si è svolto con grande partecipazione il “Pranzo di beneficenza” nel Ristorante Sandro’s, quindi è cominciato Torneo di Calcio ospitato al Centro sportivo Casanova, e domenica 12 è stato inaugurato il “Mercatino degli indumenti vintage” nella sede della Pro Loco in Piazza Nocelli, dove sarà possibile acquistare per una settimana, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, anche i gadget Telethon.Fino a domenica 19 in alcuni esercizi commerciali e bar del centro si potranno effettuare delle donazioni nei salvadanai Telethon e acquistare cuori di cioccolata e sciarpe realizzati dalla fondazione, mentre solo sabato sera la raccolta avrà luogo in Piazza Duomo, davanti al Circolo Unione.“Siamo fortemente coinvolti e motivati – dice Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera – perché consapevoli che questi fondi sono destinati al bene di tanti bambini affetti da malattie genetiche rare ed è per questo che ci stiamo tutti impegnando tanto e chiediamo aiuto a tutti con un contributo”.Il momento centrale dell’iniziava è lo show di domenica sera, presentato da Francesca Catapano, con le Stelle Antonio Buonavitacola, Chiara Clemente, Angelica Dell’Aera, Walter Di Giovine Ardito, Vittoria Favilla, Emanuela Gentile, Giovanni Giannetta, Antonio Mastrolitto, Simone Terlizzi e Marianna Tremonte, che mostreranno quanto hanno appreso in un corso intensivo di ballo dai maestri Valeria Chiarella, Viviana Ercole, Raffaele Ferrante, Vincenzo Frascone, Simona Gentile, Gianluca Inglese, Serena Massariello, Claudio Russo, Giacomo Siesto e Lucia Zoppicante, gareggiando in varie discipline della danza sportiva e non solo, passando dalle danze latine alle caraibiche, fino al tango argentino.“Le Stelle e i maestri non saranno giudicati sull’aspetto tecnico dell’esibizione – spiega Raffaele Ferrante, direttore artistico del settore ballo – ma sullo spettacolo e su ciò che ogni coppia saprà trasmettere ai presenti, per questo il pubblico avrà l’ultima parola sul punteggio finale, anche rispetto alla Giuria”.Questo al fine di garantire il massimo divertimento e una ventata d’allegria. “Dobbiamo riempire tutti i posti disponibili al Palazzetto per questa causa importante – esortano Stefano Ciccarelli e Carlo Ventola, direttori artisti dell’evento – ma anche per creare il calore necessario a sostenere le performance dei ballerini. E questo può e deve farlo il pubblico”.I biglietti per assistere allo show di Ballando si possono acquistare dalle associazioni che organizzano la manifestazione, da tutte le Stelle e i maestri e le maestre di ballo e anche la sera dell’evento al costo di 10 euro per gli adulti, di 5 euro per i bambini e, come gli altri anni, si potrà optare per il biglietto “generoso” (25 euro a persona) che garantisce il posto in prima fila in tribuna.

