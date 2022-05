Tutto pronto per la prima edizione di “Migliorarsi a piccoli passi Voice”, il contest canoro dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni di età.

Domenica 29 maggio, a partire dalle 19, al Teatro Garibaldi di Lucera si terrà la finalissima che vedrà in gara 11 giovanissimi talenti selezionati la settimana scorsa: Alessandra Raffaela Capobianco, Marco Ciccarelli, Valentina Corfone, Antonio Maddalena, Chiara Mancaniello, Sara Mastromatteo, Chiara Pitta, Nicoll Scrocco, Nada Tozzi, Viviana Ventola e Ginevra Zannuto.

Le audizioni si sono svolte da Jafar Creative Space & Talent Hub, nei cui ambienti i bambini e le bambine si sono esibiti davanti alla giuria composta da quattro eccellenze del canto e della musica: Mafalda De Nicola, Annarita Di Giovine-Ardito, Anna Maria Festa e Giovanna Iuliani, che domenica decreterà i tre vincitori finali. La serata sarà condotta da Simona Ianigro e Davide Ventola. Attesissimo è il super ospite della manifestazione, Alexis Arts, nome d’arte di Danilo Audiello, illusionista, attore e ballerino di fama internazionale, detentore di 6 Guinness World Records. È previsto anche un intervento del comico Santino Caravella. In programma ci sono anche l’esibizione di alunni delle scuole medie di Lucera con l’Ensemble di chitarra dell’Istituto comprensivo Manzoni-Radice, composto da Sabina Capozza, Martina Capobianco, Giovanni Cocca, Andrea Cappelletti e Christian Lionetti, che suonerà i brani “Balcanica” e “Pinocchiata” di Remo Vinciguerra, e con il trio della scuola “Dante Alighieri” formato da Chiara Giano e Ilaria Incoronato al pianoforte e Fabrizio Russo alla fisarmonica che suonerà l’“Ave Maria” di Piazzolla e “The Entertainer” di Scott Joplin. «Abbiamo immaginato questo evento come uno show più che una competizione canora tra ragazzi – spiega il lookmaker lucerino Carlo Ventola, ideatore del format Migliorarsi – perché lo scopo di questo progetto è promuovere i giovanissimi talenti musicali e valorizzare le loro doti, puntando sull’esibizione di fronte al pubblico e al divertimento e non sulla sfida».

“Migliorarsi a piccoli passi Voice” è co-organizzato dall’Aps “Noi Noi” e dal Comune di Lucera – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, in collaborazione con diversi istituti scolastici lucerini e alcuni dei Comuni dei Monti Dauni, e il sostegno della Farmacia Sant’Alfonso, della Pro Loco, dei Lions e Rotary Club di Lucera, dello Studio Jafar e dell’Associazione Strumenti & Figure

