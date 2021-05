Tutto pronto per il 13° Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, prestigioso contest che si svolgerà a Foggia, al Teatro del Fuoco, oggi e domani, con un’appendice solo online nei giorni 8 e 9 per la sezione “Solisti”.

Grande è l’attesa per l’arrivo degli artisti che faranno parte delle varie commissioni e giurie delle tre sezioni in cui quest’anno si articola il contest che, nonostante l’incertezza causata dalla pandemia, ha comunque raggiunto numeri record, anche se, nel rispetto delle norme anti-Covid, la manifestazione si svolgerà in diretta streaming, senza pubblico e seguendo i protocolli stabiliti.

“L’eliminazione in questa edizione di due sezioni, che comprendono cori, ensemble e orchestre, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni anti-contagio, ha certamente abbassato il numero complessivo dei partecipanti, ma abbiamo constatato con meraviglia che le altre hanno registrato numeri molto alti, con presenze da tutta Italia e dall’estero: New York, Miami e Svizzera”, spiegano il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e il presidente del Concorso Giordano, Gianni Cuciniello.

Sono infatti oltre 60 i concorrenti che si esibiranno live per la giuria presieduta da Maxx Furian, considerato uno dei giganti della batteria dell’era moderna, con collaborazioni con big di fama internazionale della musica jazz e pop, tra cui Laura Pausini, Nek, 883, Max Pezzali, Franco Battiato, Patty Pravo, Fabio Concato e Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni. Il giorno 5 maggio, al Teatro del Fuoco (Vico Cutino), i concorrenti suoneranno davanti a Furian, ai maestri Cuciniello, Ciuffreda e a al grande concertista Claudio Santangelo, nipote del noto Clementino a cui è intitolato il Premio Santangelo.

Oltre 200, invece, i “Solisti” che hanno inviato la loro performance online che sarà esaminata in diretta streaming dalla Commissione “Classica” composta dal violinista Orazio Sarcina, dal clarinettista Pino Lentini, dal pianista Luigi Fracasso e dagli organizzatori. I vincitori saranno proclamati in diretta la sera del 9 maggio, al termine dello scrutinio offline, mentre i premi saranno consegnati in occasione del concerto estivo.

I candidati alla preselezione del “Talent Voice” erano 169. Tutte le video performance sono state giudicate dalla Commissione formata dal soprano Veronica Granatiero, dal vocal coach Matteo Ratti.

Solo in 49 avranno accesso alla finale che si svolgerà il 6 maggio, ancora al Fuoco, per farsi ascoltare dal vivo dalla giuria presieduta da Red Canzian, affiancato da Fanya Di Croce, cantautrice e ideatrice del contest “Promuovi la tua musica”, da Michela Olivieri, direttore artistico del concorso nazionale canoro “Borgo in Canto”, e da Ciuffreda e Cuciniello.

I vincitori saranno premiati in serata, al termine delle audizioni. Il “Primo Posto Assoluto” otterrà una borsa di studio di 500 euro, mentre tutti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a una masterclass di canto pop con Silvia Mezzanotte, di incidere un brano del nuovo Cd, “Amore, Guerra e Pace”, prodotto dal Concorso Giordano, e di esibirsi nella stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia. Inoltre, per i migliori interpreti sono previsti il “Premio 10 e lode”, il Premio Promuovi la tua Musica, con promozione su media nazionali e tour italiano, il Premio Borgo in Canto Card che dà accesso a due vincitori alla finale dell’omonimo concorso.

Infine, novità assoluta della tredicesima edizione è l’istituzione dell’importante Premio della Critica intitolato a “Stefano D’Orazio”, concesso dalla moglie Tiziana Giardoni, che quel giorno sarà collegata in diretta con il teatro.

Il Concorso è organizzato dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e il Teatro Umberto Giordano, a cui si aggiungono, quali partner, l’Associazione Amici della Musica di Foggia e il Premio 10 e lode.

Condividi sui Social!