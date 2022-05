Tutti i cortometraggi e gli ospiti in scena per l’evento finale della 4^ edizione del Festival

Sabato 14 maggio alle ore 20.30 andrà in scena al Cineteatro dell’Opera di Lucera l’evento conclusivo della 4^ edizione di Corti in Opera, il Festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell’Opera con il patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Foggia e Comune di Lucera.Il pubblico assisterà alla proiezione di cinque corti selezionati dal direttore artistico Marco Torinello: “Big” di Daniele Pini, “Buon compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua, “Klod” di Giuseppe Marco Albano, “Matria” di Luciano Toriello, “Notte romana” di Valerio Ferrara.A condurre la serata, come nella precedente edizione, sarà il giornalista Felice Sblendorio, che darà vita a dei momenti di dibattito con i registi Angela Bevilacqua, Daniele Pini e Luciano Toriello, la protagonista di “Matria” Carla De Girolamo, gli sceneggiatori di “Notte romana” Alessandro Logli e Matteo Petecca. Prevista anche la presenza, tra gli ospiti, della Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.Corti in Opera 2022, la cui direzione organizzativa è affidata a Gianni Finizio, si concluderà con la degustazione enogastronomica “Capitanata Food&Wine” a cura di Terre e Gusti e Cantina La Marchesa.L’ingresso alla serata è di € 5, comprensivo di degustazione. È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Cineteatro dell’Opera (tel. 3279966650) e la libreria Kublai di Lucera (tel. 0881542669).L’evento del 14 maggio sarà preceduto da tre giornate di proiezioni dedicate agli studenti della città di Lucera (11-13 maggio).

