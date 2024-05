Tutti contenti per il piano di rientro, ma le criticità sono sempre le stesse

“Sindaca, richiami all’ordine il consiglio perché nel punto all’ordine del giorno c’è l’approvazione del bilancio consuntivo. Noi abbiamo parlato per circa tre ore di altro”. Il consigliere di “Con” Pasquale Ciruolo ha ascoltato la discussione in aula passare dalla polemica sulla “esclusione” di alcuni consiglieri dalla conferenza stampa sul Foggia Calcio all’ “accesso agli atti non possibile” denunciato da Mainiero, dai pali della luce che ancora cadano, al “chiacchiericcio” arrogante su quello che non si potrebbe fare e che, invece, è nelle prerogative del consigliere comunale. Inoltre, un dibattito sulle pec inviate alla presidenza e non ancora lette e su cui, in aula, si chiedevano ragguagli. In questa impressione di caos in cerca di aggiornamento durante il consiglio comunale, è arrivato il monito di Ciruolo.

“L’unico buco che è stato trovato- ha detto il consigliere Ciruolo a proposito di bilancio- è stato quello sulle partecipate, ma non è un vincolo alla non approvazione. Non è però concesso a nessun amministratore di una società totalmente pubblica di non presentare degli atti”. L’esponente della maggioranza ha poi ringraziato il dirigente Carlo Dicesare che, allegato agli atti del rendiconto di gestione 2023, ha posto la lettera dell’amministratore di Amgas che invocava sostegno del Comune sulle criticità. “Noi abbiamo per prudenza accantonato di 1milione di euro, che si aggiunge ai precedenti 300mila, quale paracadute finanziario nel caso Amgas non riesca a coprire le proprie perdite. Da un punto di vista tecnico, sarà oggetto anche della valutazione della Corte dei conti. Dal mio punto di vista si può approvare”. Queste le parole in consiglio comunale del dirigente dell’area finanziaria Carlo Dicesare, supportato dal collegio dei revisori.

“Ci dite le criticità ma non come fare per risolverle”, ha detto il capogruppo di Fdi Claudio Amorese. “Bisogna approfondire una tematica, il contenzioso di Amica, perché nella relazione dei revisori si certifica un rischio in caso di soccombenza non inferiore al 49% del petitum”. A proposito di partecipate, “non risultano aggiornate le relazioni sul governo societario, c’è solo quella di Ataf del 2022”.

Come riscuotere più multe, come far pagare le sanzioni amministrative, come incassare quanto dovuto per l’impiantistica pubblicitaria, anche questi argomenti sono stati oggetto della seduta del bilancio consuntivo a piano di rientro terminato e nuovo corso avviato, si spera. I consiglieri, consci delle tariffe al massimo per servizi scarsi, hanno mostrato di sapere benissimo che certi “buchi” sono arrivati proprio dalle mancate riscossioni, in passato, e da una certa gestione anche delle società partecipate.

Il consigliere del M5s Francesco Strippoli ha anche aperto il capitolo sulla gestione delle scuole e asili “i cui proventi non coprono le predite delle casse comunali, sebbene oggi parliamo di un rendiconto di una gestione degli anni passati. Come agire per aumentare le entrate e canalizzare le spese può essere un tema anche politico, farne un attacco a noi mi sembra fuori luogo”.

Il consigliere Cataneo ha chiesto “azioni correttive” viste le scarse entrate e l’elevata tassazione. “Dopo il piano di rientro, la nostra azione va proiettata su qualità e quantità dei servizi”. E si è mostrato alquanto perplesso sul fatto che un servizio “a rete” come quello di Amgas possa chiudere il suo bilancio in termini negativi. “Se gestito in modo oculato dà vantaggi a chi li svolge e ai cittadini”. Ha annunciato il suo voto favorevole al consuntivo (non scontato visto che, dalla maggioranza, ha in più occasioni votato contro) “non tralasciando di fare dei percorsi per guardare a un ruolo propositivo della maggioranza e della minoranza”.

Mainiero ha tuonato contro “l’appalto della manutenzione ordinaria” di questa amministrazione, “senza più squadre interne”, con un servizio Amiu “inadeguato”. “La foto del bilancio è quella di un comune senza servizi con il costo dei servizi della manutenzione alle stelle e in cui la manutenzione del verde è tale che il 30% del patrimonio arboreo è secco. Si fanno i marciapiedi nuovi e quelli vecchi stanno lì per un’amministrazione che tira a campare sui progetti fatti”. Ha inoltre fatto una previsione sulla pista ciclabile di viale Michelangelo: “Fra qualche mese saremo punto e a capo a causa delle radici degli alberi”.

Paola Lucino



Pubblicato il 29 Maggio 2024