‘Tutti a scuola’: la campagna per i ragazzi foggiani bisognosi

Si intitola ‘Tutti a scuola’ l’appello di Rigenerazioni “una comunità educante per il quartiere Candelaro”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto ai cittadini, alle aziende e alle associazioni del territorio, finalizzato a donare Pc portatili o tablet per i ragazzi che non possono partecipare alla didattica a distanza. L’iniziativa, nasce a fronte delle numerose richieste, giunte in questi giorni, da parte di genitori e docenti per aiutare i ragazzi che non possono accedere alle lezioni on line svolte dalle scuole partner del progetto, perché non hanno un computer. “In una situazione particolarmente difficile come quella che stiamo vivendo” spiega Massimo Marino presidente dell’APS Sacro Cuore e Responsabile del progetto RiGenerAzioni ‘non può essere leso anche il diritto all’apprendimento e all’istruzione di quei ragazzi e ragazze che vivono in condizioni di bisogno, e che quindi soffrono anche il divario digitale. Nel progetto Rigenerazioni siamo impegnati a combattere la povertà educativa, e quindi non possiamo trascurare la richiesta di aiuto delle istituzioni scolastiche e dei ragazzi che non riescono a seguire le lezioni in quanto sprovvisti di PC e Tablet”. “Facciamo un appello a tutti i cittadini, le imprese e le associazioni del territorio” continua Marino “a donare PC nuovi o usati con data di fabbricazione non antecedente al 2015 ed ancora funzionanti con webcam”. Chiunque volesse aiutare i ragazzi bisognosi del Rione Candelaro a non restare indietro potrà dare la propria disponibilità scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione di promozione sociale Sacro Cuore, capofila del progetto Rigenerazioni all’indirizzo email s.cuore@gmail.com o con un messaggio WhatsApp al seguente numero 347/5774762.I Pc e tablet donati saranno distribuiti ai ragazzi segnalati dalle scuole medie partner di progetto.

