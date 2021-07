Tutte le donne di Chiara Civello a FestambienteSud

Si tinge di rosa la seconda tappa di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, in programma dal 31 luglio al 2 agosto a Vieste e in Foresta Umbra.Sono 10 le ospiti di rilievo nazionale e internazionale scelte dalla direttrice artistica Chiara Civello e attese alla XVII edizione della manifestazione.Tra le giovanissime che si esibiranno al tramonto a La Ripa – quartiere storico di Vieste caratterizzato da un’alta falesia a picco sul mare – ci saranno: LNDFK (Linda Feki), producer e songwriter di origine italo-tunisina (attualmente impegnata nella lavorazione del suo LP d’esordio) che trae la sua espressività musicale dal jazz, del neo-soul e dall’hip-hop; Simona Severini, cantautrice al suo primo EP da solista “Ipotesi”, nel quale mescola elementi di jazz e vintage pop all’interno di una dimensione cantautorale; Naomi Berrill, violoncellista, cantante e autrice irlandese capace di spaziare dalla musica barocca a quella folk, che farà esplorare il tema delle migrazioni con il suo ultimo lavoro “Suite dreams”.I concerti a Marina Piccola vedranno in scena le grandi star: Rachele Andrioli in “Leuca”, spettacolo sintesi di innovazione e tradizione che è un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, alle influenze più lontane e alla musica come unica bandiera; Petra Magoni, pluripremiata cantante jazz che sarà a FestambienteSud con Ferruccio Spinetti (noti in coppia come Musica Nuda, dal titolo del loro primo album insieme); Karen Lugo, ballerina di flamenco acclamata per il suo stile passionale e l’integrazione di elementi di danza moderna, che si esibirà insieme a Israel Varela con il progetto “Made in Mexico”.Dulcis in fundo un concerto che non mancherà di emozionare, stupire, commuovere e divertire, con la direttrice del Festival Chiara Civello accompagnata al pianoforte da Rita Marcotulli, tra i maggiori talenti del jazz italiano.A FestambienteSud ci sarà spazio anche per la letteratura con gli incontri ambientati all’ombra delle vetuste faggete della Foresta Umbra patrimonio Unesco. Attesa Elena Stancanelli, autrice di romanzi e racconti, alcuni dei quali pubblicati su riviste e rotocalchi (Max, Amica, Gulliver, Tutte Storie, Cosmopolitan, Marie Claire) e su quotidiani nazionali (Il Secolo XIX, Corriere della Sera), collaboratrice di la Repubblica, scrive anche su Il manifesto e La Stampa. Nel 2016 il suo “La femmina nuda” è stato candidato al Premio Strega e ha vinto il Premio Vittoriano Esposito. Ha fondato e presiede “Piccoli Maestri”, un’associazione di scrittori e scrittrici che si pone l’obiettivo di promuovere la lettura nelle scuole.Novità di questa edizione del festival sono le esplorazioni meditative – in programma dal 31 luglio al 2 agosto in Foresta Umbra – con Francesca Maria Salerno, maestra di meditazione e yoga himalayano, mindfulness e consapevolezza, dottoressa in psicologia, fondatrice del centro Sattva Ypga Roma di pratiche integrate. Francesca – che ha vissuto per quattro anni sull’Himalaya – guiderà i partecipanti in pratiche di meditazione per collegarsi con il silenzio della natura, entrare in contatto con il respiro del mondo vegetale e ritrovare l’ascolto di sé.Al femminile anche la mostra fotografica itinerante en plein air “il Respiro del Gargano” della fotografa Nicla Cannito. Un percorso tra Montagna, Mare e Foresta, visto con gli occhi di una donna, che unisce i tre luoghi del festival. Protagoniste degli scatti sono tre donne garganiche: Lucia Scarabino, Federica Palena e Lucia Angelillis. La mostra sarà visitabile fino al 2 agosto a Monte Sant’Angelo (tra via Maraldo, via Balduino e Largo Tre Ottoni), in Foresta Umbra (nei pressi della Trattoria Foresta Umbra) e a Vieste nel centro storico, nel percorso che porta a La Ripa.

