Tutolo e Barone: “Finanziare la condotta del Liscione”

“Sono cinquant’anni che si parla di queste opere. Nel 2025 non possiamo più aspettare che piova. Non possiamo più accettare promesse senza atti formali, annunci senza cantieri. Questa terra ha bisogno di infrastrutture, non di illusioni”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali Antonio Tutolo (capogruppo ‘Per la Puglia) e Rosa Barone (Movimento Cinque Stelle) a margine della manifestazione che si è tenuta ieri sera a Foggia sul contrasto alla crisi idrica, e nel corso della quale è stata avanzata “con forza la richiesta al governo nazionale: finanziare subito le opere strategiche per contrastare la crisi idrica, a partire dalla condotta del Liscione, e nominare un commissario straordinario che assicuri tempi rapidissimi nella realizzazione dell’opera, tanto necessaria quanto urgente”. Durante l’intervento dei due consiglieri “è stato anche ricordato il caso dei 190 milioni di euro annunciati mesi fa per la realizzazione della condotta del Liscione: una cifra che non risulta stanziata da alcun atto ufficiale. “Ci era stato detto che i lavori sarebbero partiti a settembre, ma oggi non c’è traccia né dei fondi né dei cantieri. È inaccettabile – ha sottolineato Tutolo – che si giochi con le speranze di un intero territorio”. “Non voglio che questa battaglia venga strumentalizzata o confusa con la campagna elettorale. Sono cinque anni, cioè dal mio insediamento in Regione, che porto avanti questo tema con coerenza e determinazione, anche quando non era ancora un’emergenza. Se serve, sono pronto a fare un passo indietro. Ma questa battaglia – conclude Tutolo – deve proseguire, e deve essere portata avanti da chi vive ogni giorno le conseguenze della siccità. Altrimenti io non mi fermerò”.



Pubblicato il 4 Ottobre 2025