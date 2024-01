Turista si ammala e restituisce pietre rubate: “Non sapevo della maledizione di Pompei”

(Adnkronos) – "Caro anonimo mittente di questa lettera… Le pietre pomice sono arrivate a Pompei… Ora in bocca al lupo per il tuo futuro come diciamo in Italia". E' la risposta su X del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel a una lettera di una turista straniera con allegate le pietre pomice trafugate. "Non sapevo della maledizione. Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro" ha scritto nella missiva che conteneva anche la pomice. "Sono giovane ed ero anche in buona salute, il medico ha detto che è stata soltanto 'sfortuna'. Per favore accetti le mie scuse. 'Mi dispiace' (scritto in italiano, ndr.)". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Gennaio 2024