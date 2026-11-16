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Turista ruba una statua di Gesù e la distrugge, shock in Lituania

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(Adnkronos) – Un turista distrugge una statua di Gesù in Lituania. Le immagini choc, diventate rapidamente virali su X, mostrano un uomo tenere in mano un manufatto d’oro per poi sollevarlo e appoggiarlo a terra. La statua, raffigurante Gesù sulla croce, però si spezza e l’uomo scappa: “Scappa, scappa”, urla per poi abbandonare la scena. 

Come riportato dal media locale LNK, si tratterebbe di un turista britannico che è sospettato di aver rubato la statua da un Santuario di Vilnius. L’uomo sarebbe stato rintracciato dalle autorità proprio grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e gli sarebbe stato impedito per il momento di lasciare il Paese. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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