Turismo sul Gargano: persi oltre 43mila arrivi in sette mesi

Il Gargano perde terreno nei primi sette mesi del 2026, con arrivi e presenze entrambi in calo rispetto allo scorso anno e una frenata che interrompe la crescita registrata nel 2025, ma dietro il dato complessivo si muovono dinamiche molto diverse tra costa, turismo religioso e aree interne. Secondo l’elaborazione territoriale di Assoturismo Capitanata sui dati del DMS della Regione Puglia, tra gennaio e luglio gli arrivi sono stati 474.577, contro i 517.746 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione dell’8,34%, mentre le presenze sono scese da 2.268.188 a 2.082.014, pari al -8,21%.

Il confronto con il 2024 rende ancora più evidente il cambio di passo, perché nel 2025 il Gargano aveva registrato un aumento dell’8,61% degli arrivi e del 6,77% delle presenze. Il 2026 spezza quindi quella dinamica positiva, senza però consegnare ancora una fotografia definitiva dell’intera stagione, visto che agosto e settembre continuano a pesare in maniera rilevante soprattutto per le località balneari.

LA COSTA RESTA IL MOTORE, MA PERDE TURISTI E PERMANENZA

Il comparto balneare continua a rappresentare, in termini quantitativi, il cuore del sistema turistico garganico.

Nel periodo gennaio-luglio 2026 gli otto comuni dell’area balneare considerati nell’elaborazione registrano complessivamente: 343.048 arrivi, contro 357.812 nel 2025, -4,13% 1.777.093 presenze, contro 1.929.350 nel 2025, -7,89%. La riduzione delle presenze è quindi più accentuata rispetto a quella degli arrivi. Questo dato suggerisce una questione strategica: non è diminuito soltanto il numero dei visitatori, ma anche la durata media dei soggiorni. La permanenza media passa infatti da circa 5,39 notti nel 2025 a 5,18 nel 2026.

Tra le principali località emergono dinamiche differenti. Vieste, principale polo turistico dell’area, passa da 204.621 a 196.538 arrivi, con una variazione del -3,95%, mentre le presenze scendono da 1.123.281 a 1.063.783, pari al -5,30%. Peschici registra 40.683 arrivi, con una diminuzione del 9,59%, e 253.487 presenze, in calo del 9,39%. Manfredonia evidenzia una contrazione del 6,56% degli arrivi e del 5,36% delle presenze. Mattinata registra una diminuzione degli arrivi del 1,72%, ma una molto più consistente riduzione delle presenze, pari al 36,38%. È uno dei dati che richiede maggiore attenzione nell’interpretazione complessiva del mercato. In controtendenza Vico del Gargano, che aumenta gli arrivi del 4,40%, mentre Rodi Garganico registra una sostanziale tenuta delle presenze, con un incremento dello 0,24%.

IL CALO PIÙ PESANTE È NELLE LOCALITÀ RELIGIOSE

Il segmento che soffre di più è quello religioso. Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo totalizzano complessivamente 115.002 arrivi, contro i 143.274 del 2025, con una flessione del 19,73%, mentre le presenze scendono da 261.676 a 228.345, pari al -12,74%. A pesare maggiormente è San Giovanni Rotondo, che passa da 129.471 a 101.345 arrivi, perdendo il 21,72%, mentre le presenze scendono da 226.758 a 191.779, con una diminuzione del 15,43%. Diverso il quadro di Monte Sant’Angelo, dove gli arrivi calano dell’1,06% ma le presenze aumentano del 4,72%. Una differenza che mostra come, anche all’interno dello stesso comparto, il comportamento dei visitatori possa cambiare in maniera significativa.

Per Assoturismo Capitanata il dato rafforza la necessità di andare oltre il solo turismo devozionale, collegando spiritualità, patrimonio culturale, cammini, natura, enogastronomia ed esperienze capaci di trattenere più a lungo i visitatori sul territorio.

I LAGHI TENGONO E CRESCONO NEGLI ARRIVI

Mentre costa e poli religiosi arretrano, il Gargano dei laghi mostra un andamento più favorevole, seppure su numeri più contenuti. Gli arrivi passano dai 14.583 del 2025 ai 14.875 del 2026, con una crescita del 2%, mentre le presenze restano sostanzialmente stabili, 73.787 contro 73.932, pari al -0,20%.

Tra i Comuni considerati spicca Ischitella, che aumenta del 14,11% negli arrivi e del 6,23% nelle presenze. Ancora più netto il risultato di San Nicandro Garganico, dove gli arrivi crescono del 20,47% e le presenze del 24,34%. Sono numeri che, secondo Assoturismo, indicano margini ancora poco sfruttati nelle aree interne e lacustri e mostrano come l’offerta del Gargano non possa essere letta soltanto attraverso il mare e la stagione balneare.

IL DATO PIÙ IMPORTANTE: LA DURATA DEL SOGGIORNO

È nella permanenza media che l’analisi prova a leggere ciò che sta cambiando davvero nei comportamenti dei turisti. Nel complesso del Gargano il dato resta pressoché stabile, passando da circa 4,38 notti nel 2025 a 4,39 nel 2026, segno che la riduzione delle presenze procede quasi di pari passo con quella degli arrivi.

La media generale, però, nasconde situazioni opposte. Nel balneare il soggiorno si accorcia, mentre nel turismo religioso cresce da circa 1,83 a 1,99 notti. È proprio questa differenza, secondo Assoturismo, a indicare la necessità di costruire offerte capaci di tenere insieme più esperienze e più luoghi, evitando che il viaggio si esaurisca in una sola visita. “Non è il momento degli allarmismi, ma delle strategie”, afferma Nicola Ragno, coordinatore provinciale di Assoturismo Capitanata. “I dati gennaio-luglio 2026 non possono essere ignorati. La riduzione dell’8,34% degli arrivi e dell’8,21% delle presenze rispetto al 2025 rappresenta un segnale che deve essere analizzato dagli operatori e dalle istituzioni. Allo stesso tempo, sarebbe sbagliato interpretare il dato come una fotografia definitiva dell’intera stagione turistica 2026”.

Il periodo osservato comprende infatti mesi molto diversi tra loro e, per il turismo balneare, agosto e settembre restano decisivi. Per questo, sottolinea Ragno, i numeri vanno letti come un segnale da non sottovalutare, ma neppure da trasformare in una sentenza sull’intero anno.

“I dati dei primi sette mesi del 2026 ci consegnano un quadro che non deve essere né sottovalutato né drammatizzato. Il calo degli arrivi e delle presenze rispetto al 2025 è evidente, ma altrettanto evidente è la grande differenza tra i vari segmenti e le diverse aree del territorio”.

La strada indicata da Assoturismo passa quindi dalla destagionalizzazione, da una promozione territoriale meno frammentata, dalla costruzione di esperienze capaci di allungare i soggiorni e da una presenza più forte sui social, dove, conclude Ragno, “l’intelligenza artificiale sta aprendo nuovi scenari comunicativi”.



Pubblicato il 9 Settembre 2026