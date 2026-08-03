Turismo sportivo, il viaggio parte dalla passione: così cambia il modo di scegliere le destinazioni

(Adnkronos) – Negli ultimi anni il turismo sportivo ha smesso di essere una nicchia per diventare uno dei fenomeni più dinamici dell’industria dei viaggi. Oggi, in pieno periodo di vacanze, lo sport è considerato il terzo fattore nella scelta di una destinazione, dopo arte e cultura, e sempre più viaggiatori costruiscono le proprie esperienze partendo da una passione: un torneo da seguire, un campo su cui giocare, una disciplina da praticare o una community da vivere. Non si sceglie più una meta e poi un’attività sportiva, ma si sceglie la meta proprio perché consente di vivere quella passione. In questo scenario, destinato a raggiungere un valore globale stimato di 1,7 trilioni di euro entro il 2032, stanno emergendo nuovi modelli capaci di reinterpretare il rapporto tra viaggio e sport. Tra questi c’è Weebora, startup che ha individuato nel padel il terreno ideale per validare una nuova visione del turismo esperienziale. Da quella validazione è nato Terrarossa – il nuovo brand dedicato al tennis travel che affianca Weebora e trasforma quella visione in un primo ecosistema concreto in cui è la passione a indicare la destinazione. Un’unica idea che dà accesso a esperienze di viaggio sportivo in ogni angolo del mondo, e che in futuro si aprirà a nuove passioni. È un cambiamento che tocca insieme il comportamento dei viaggiatori, le opportunità offerte dal turismo sportivo e la strategia con cui si sta sviluppando un modello multi-verticale capace di mettere al centro persone, community e passioni. Dietro c’è l’intuizione di Fabio Zecchini (Ceo e Founder) e Attilio Ruffo (General Director e Co-founder) che ne parlano con l'Adnkronos su come si è voluto riunire in un unico marketplace digitale tutte le esperienze di viaggio sportivo possibili, organizzate in tre verticali -Academies, Holidays, Tournaments- con una prenotazione semplice e senza stress.

Quando avete capito che la passione sportiva stava diventando il motore della scelta di viaggio, e non più un'aggiunta? Come descrivereste il viaggiatore sportivo di oggi rispetto a cinque anni fa?

"L’abbiamo capito unendo due sguardi diversi sullo stesso fenomeno. La mia storia unisce due mondi, la tecnologia e il travel digitale: da ingegnere informatico esperto in analisi dati, marketing digitale e AI ho fondato Musement, un marketplace che, intercettando la domanda mondiale di esperienze culturali a destinazione, è diventato un player internazionale poi acquisito da TUI. In questo periodo ho capito che la stessa logica -mettere l’esperienza al centro del viaggio- stava iniziando a manifestarsi anche nello sport, con una forza nuova. Da questa intuizione nasce Weebora, e con lei l’incontro con Attilio, che porta vent’anni nel mondo della comunicazione e del marketing al fianco di grandi brand come Ferrari ed è testimone diretto di come una passione possa trasformarsi in identità e appartenenza", ha spiegato Fabio Zecchini. "Insieme abbiamo iniziato a sviluppare il progetto partendo da come è cambiato il viaggiatore sportivo: non cerca più una destinazione a cui aggiungere, magari, un po’ di sport, ma parte dalla passione e costruisce intorno a quella l’intera esperienza di viaggio. È più competente ed esigente, conosce il suo sport, sa cosa vuole ed è disposto a spostarsi proprio per viverlo ai massimi livelli. Non compra un pacchetto: cerca un’esperienza che lo faccia crescere, connettere con una community e tornare a casa con un ricordo che vale il viaggio".

Com’è nata l’idea? C’è stato un momento specifico che ha acceso la scintilla? Come funziona concretamente la personalizzazione dell’esperienza sulla piattaforma?

"La scintilla è stata un’esperienza personale. Nel 2003 mi trovavo a Mallorca e volevo prenotare un’esperienza in una prestigiosa academy di padel: un desiderio semplice che si è rivelato sorprendentemente complicato nel processo di prenotazione con alloggio incluso. Da lì è nato l’approfondimento sul mercato, e il quadro era chiaro: offerta frammentata tra academy, club, resort ed eventi, pianificazione faticosa e assenza di un marketplace globale, specializzato e affidabile. Il padel cresceva a grande velocità e nessuno lo stava servendo bene dal lato viaggio; questa è stata la scintilla", ha proseguito Fabio Zecchini. "Da quel momento tutto è stato molto veloce: Weebora è nata in pochi mesi come primo marketplace al mondo dedicato al padel travel, e dopo un primo anno di piccoli market test nel 2024 è stata lanciata ufficialmente nei primi mesi del 2025. Terrarossa è stata presentata tre mesi fa. Due piattaforme pensate per superare lo stress della prenotazione turistica tradizionale, costruite sulla tecnologia di dynamic packaging e sulla semplicità del modello “one-checkout”. Bastano pochi clic per scegliere tra soluzioni curate che uniscono allenamento, competizione e scoperta autentica del territorio. Il risultato è un viaggio sportivo integrato: dai trasferimenti al gioco, dal soggiorno alle attività locali, progettato per coltivare la tua passione".

Parliamo di padel: partner della Fip nelle principali tappe del circuito Premier Padel lo scorso anno, due top players come ambassador, rapporti costanti con le più famose academies di padel. Cosa ha significato e cosa significa tutto questo?

"Nel 2024 e 2025, essere Official Travel Partner in molte tappe del circuito Premier Padel è stato un passaggio decisivo che ci ha permesso di posizionare Weebora nel cuore dell’ecosistema internazionale del padel e di costruire rapidamente riconoscibilità, credibilità e autorevolezza. La scelta di affiancarsi a due campioni come Gemma Triay e Franco “Stupa” Stupaczuk va nella stessa direzione. Non sono semplicemente testimonial: sono interpreti credibili di questo mondo e parlano agli appassionati con il linguaggio e l’autorevolezza di chi vive il padel ai massimi livelli", ha aggiunto Attilio Ruffo. "Ma partnership e ambassador creano un’aspettativa che deve essere mantenuta attraverso il prodotto. Per questo abbiamo costruito un’offerta che copre i tre modi principali di vivere questa passione: migliorare il proprio gioco nelle accademie più prestigiose, come quelle di Rafa Nadal, Gustavo Pratto e Paquito Navarro; partire per una vacanza in cui il padel è parte centrale dell’esperienza; oppure assistere dal vivo ai grandi tornei internazionali. Il nostro obiettivo non è semplicemente vendere viaggi legati al padel. Vogliamo diventare il punto di accesso più affidabile per chi desidera vivere il mondo del padel viaggiando".

Qual è il profilo del vostro viaggiatore tipo nel padel?

"Il nostro viaggiatore tipo nel padel è internazionale: abbiamo servito clienti da 25 Paesi diversi in poco più di dieci mesi. I principali mercati di origine sono Italia, Spagna, Regno Unito e Francia, ma raccogliamo già segnali significativi da mercati emergenti come i Paesi nordici, la Germania e gli Stati Uniti, e riceviamo richieste persino da Middle East e Far East. Grazie ai nostri partner siamo arrivati a proporre destinazioni sorprendenti: accanto ai grandi classici come Spagna e Italia, mete come Kenya, Mauritius, Maldive ed Egitto, e a capodanno andremo in Argentina con Gustavo Spector. È un viaggiatore più adulto di quanto si immagini: la fascia più rappresentata è quella dei 51-60 anni, seguita dai 41-45, con una prevalenza maschile (60% circa) ma una componente femminile in crescita", ha sottolineato Fabio Zecchini. "È un viaggiatore profondamente fedele: oltre un cliente su quattro prenota più di una volta e una quota importante acquista in più categorie, combinando gioco, eventi e vacanza. E soprattutto è un viaggiatore che ama condividere: famiglie e gruppi spendono da due a tre volte più di chi viaggia da solo, un dato che dice molto sulla natura sociale del padel e sul perché stiamo investendo sui viaggi di gruppo. Non cerca lo sconto, ma l’esperienza giusta".

Passiamo al tennis: a maggio avete lanciato Terrarossa. Perché il tennis come secondo sport, e in cosa il cliente tennis è diverso da quello del padel?

"Il tennis è stato il secondo verticale naturale, non soltanto perché oggi sta vivendo un momento straordinario in Italia. Abbiamo scelto il tennis perché ha una community globale, una forte cultura del viaggio e una filiera esperienziale completa: academy iconiche, destinazioni con una grande tradizione tennistica e tornei capaci di attrarre pubblico da tutto il mondo. Con Terrarossa abbiamo portato in questo mercato lo stesso principio validato da Weebora: partire dalla passione e costruire intorno a essa l’intero viaggio", ha risposto Attilio Ruffo. "Il cliente tennis, però, ha motivazioni in parte diverse. Il tennis ha una storia, dei luoghi e dei rituali molto radicati. Wimbledon, Roland Garros, gli Us Open o le Atp Finals sono eventi che molti appassionati desiderano vivere almeno una volta, quasi come grandi appuntamenti culturali. Il cliente arriva spesso con una conoscenza molto profonda del proprio sport, cerca accesso, autenticità e qualità ed è disposto a investire per un’esperienza realmente distintiva. Nel padel, invece, il motore principale del viaggio è ancora soprattutto la partecipazione: giocare, migliorare, incontrare altre persone e condividere l’esperienza. Nel tennis la componente “watch” ha già una forza globale; nel padel prevale ancora il “play”. Non è tanto una differenza anagrafica quanto una diversa motivazione di viaggio. Per questo abbiamo creato due brand distinti. Weebora e Terrarossa hanno identità, linguaggi e community differenti, ma condividono lo stesso motore operativo: tecnologia, prodotto, pagamenti, dati e assistenza. La nostra strategia è applicare lo stesso modello rispettando la cultura e l’immaginario specifico di ogni passione".

Come scegliete il prossimo sport o passione su cui lanciare un verticale? Dove volete essere tra tre anni? Quanti sport, quanti mercati?

"Weebora si sta trasformando da operatore specializzato in sport travel a piattaforma di passion-led brands, pensata per essere replicata su altri mondi: running, golf, sci, vela, basket, motorsport e altre passioni, anche non sportive, capaci di generare esperienze, appartenenza e desiderabilità. Il prossimo passo, su cui stiamo già facendo dei test, è il running: una community enorme, globale e abituata a viaggiare per correre, dalle grandi maratone agli eventi trail. Ma non scegliamo il prossimo verticale a caso. I criteri sono chiari: la dimensione e la crescita della passione, la forza di una community con cui partire, la disponibilità di partner, il prezzo medio del pacchetto viaggio e un accesso credibile agli eventi. Padel e tennis ci hanno insegnato che il modello funziona proprio quando questi elementi si combinano. Tra tre anni vogliamo essere il riferimento internazionale del turismo esperienziale legato alle passioni: non un operatore di sport travel, ma la casa in cui ogni passione ha il suo brand dedicato e il suo pubblico. Più verticali attive, una presenza solida sui mercati europei e lo sguardo già rivolto agli Stati Uniti e ai mercati emergenti dove queste discipline stanno esplodendo", ha concluso Fabio Zecchini.



—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2026