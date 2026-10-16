CronacaPrimo Piano

Turismo religioso in crisi? Pesano i rincari e la situazione internazionale”

San Giovanni Rotondo, la sindaca Floriana Natale sul calo dei pellegrini e gli alberghi rimasti vuoti

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
1 minuto di lettura

“Crisi del turismo religioso a San Giovanni Rotondo? Dipende dagli eventi internazionali”: lo dice in questa intervista al nostro giornale la sindaca della cittadina garganica Floriana Natale, a seguito delle voci di stampa secondo cui, proprio per carenza di pellegrini, alcune parrocchie locali starebbero pensando persino a ridurre il numero dei sacristi.

Sindaco, cala il turismo dei fedeli?

“Intendiamoci. Il nostro target turistico qui a San Giovanni è stato sempre medio-basso e mai altospendente. Per intenderci, è la gente che fa il mordi e fuggi, viene, prega, visita il santuario e va via. Questo genere di turisti naturalmente non si fermano a dormire da noi, al massimo, quando tutto va bene, una notte. Insomma, non è un tipo di turisti che portano valanghe di soldi e lo sapevamo. Lo stesso succede a pranzo, difficilmente vanno ai ristoranti, spesso si portano il panino da casa e qui al massimo bevono un caffè o una bevanda. Nulla di nuovo”.

Ma pare che anche questo turismo sia scemato…

“Siamo, lo ritengo, nella normalità. Tutto il mondo del turismo soffre a causa della complicata situazione internazionale e San Giovanni Rotondo non è un’eccezione. Viviamo un tempo complicato dove tutto aumenta di prezzo, inclusi i trasporti, e pertanto ne risente il turismo”.

Avete comunque Casa Sollievo…

“È turismo sanitario, sia pur legato a Padre Pio, non ritengo sia collegato a quello strettamente religioso. In ogni caso, allo stato, nulla di realmente preoccupante”.

La sensazione è che ogni occasione sia buona per fare dello scandalismo che riguarda Padre Pio…

“Questo non posso e non voglio dirlo e anche la storia dei sacristi licenziati è di competenza di altra autorità. Noi siamo soddisfatti come comunità e legatissimi ai monaci e al santo. Non dimentichiamoci che senza Padre Pio San Giovanni Rotondo sarebbe un paesino semisconosciuto”.

Non è un mistero, però, che dopo il Giubileo del 2000 e la canonizzazione del santo siano stati aperti troppi hotel da voi…

“In quella occasione vi è stata un’esplosione del turismo religioso che oggi non abbiamo più. Mi sembra normale che le stanze oggi rimangano vuote”.

Bruno Volpe


Pubblicato il 16 Ottobre 2026

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sesto giorno consecutivo di proteste da parte di agricoltori e autotrasportatori

53 minuti fa

Accoltellò un giovane dopo una lite, domiciliari per un 20enne

1 ora fa

Protezione civile, all’aeroporto di Foggia una base per le emergenze

1 ora fa

Distributori di carburante a secco per proteste, lunghe file nel Foggiano

23 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio