Turismo religioso in crisi? Pesano i rincari e la situazione internazionale”

“Crisi del turismo religioso a San Giovanni Rotondo? Dipende dagli eventi internazionali”: lo dice in questa intervista al nostro giornale la sindaca della cittadina garganica Floriana Natale, a seguito delle voci di stampa secondo cui, proprio per carenza di pellegrini, alcune parrocchie locali starebbero pensando persino a ridurre il numero dei sacristi.

Sindaco, cala il turismo dei fedeli?

“Intendiamoci. Il nostro target turistico qui a San Giovanni è stato sempre medio-basso e mai altospendente. Per intenderci, è la gente che fa il mordi e fuggi, viene, prega, visita il santuario e va via. Questo genere di turisti naturalmente non si fermano a dormire da noi, al massimo, quando tutto va bene, una notte. Insomma, non è un tipo di turisti che portano valanghe di soldi e lo sapevamo. Lo stesso succede a pranzo, difficilmente vanno ai ristoranti, spesso si portano il panino da casa e qui al massimo bevono un caffè o una bevanda. Nulla di nuovo”.

Ma pare che anche questo turismo sia scemato…

“Siamo, lo ritengo, nella normalità. Tutto il mondo del turismo soffre a causa della complicata situazione internazionale e San Giovanni Rotondo non è un’eccezione. Viviamo un tempo complicato dove tutto aumenta di prezzo, inclusi i trasporti, e pertanto ne risente il turismo”.

Avete comunque Casa Sollievo…

“È turismo sanitario, sia pur legato a Padre Pio, non ritengo sia collegato a quello strettamente religioso. In ogni caso, allo stato, nulla di realmente preoccupante”.

La sensazione è che ogni occasione sia buona per fare dello scandalismo che riguarda Padre Pio…

“Questo non posso e non voglio dirlo e anche la storia dei sacristi licenziati è di competenza di altra autorità. Noi siamo soddisfatti come comunità e legatissimi ai monaci e al santo. Non dimentichiamoci che senza Padre Pio San Giovanni Rotondo sarebbe un paesino semisconosciuto”.

Non è un mistero, però, che dopo il Giubileo del 2000 e la canonizzazione del santo siano stati aperti troppi hotel da voi…

“In quella occasione vi è stata un’esplosione del turismo religioso che oggi non abbiamo più. Mi sembra normale che le stanze oggi rimangano vuote”.

Bruno Volpe



Pubblicato il 16 Ottobre 2026