Turismo, Nyc Tourism+Conventions nomina Julie Coker nuova presidente e Ceo

(Adnkronos) – Il Board of Directors di Nyc Tourism + Conventions ha annunciato la nomina di Julie Coker come nuovo presidente e Ceo a partire dal 9 dicembre 2024. Coker ricopre attualmente il ruolo di presidente e Ceo di San Diego Tourism Authority (Sdta), dove supervisiona l’impegno dell'organizzazione nella promozione della città di San Diego come destinazione per meeting, convention, turismo internazionale e viaggi leisure. “Julie è un’esperta del settore molto stimata e una leader con grande esperienza che si occuperà della gestione di Nyc Tourism + Conventions e di un’economia turistica, quella di New York City, del valore di 74 miliardi di dollari”, ha dichiarato Charles Flateman, Evp della Shubert Organization e presidente del consiglio di amministrazione di Nyc Tourism + Conventions. “Voglio ringraziare Nancy Mammana, la nostra Cmo, per aver ricoperto il ruolo di Ceo ad interim negli ultimi quattro mesi e aver spianato la strada a una transizione senza ostacoli. Voglio ringraziare inoltre il comitato di ricerca composto da Emily Rafferty, Luis Miranda, Melba Wilson, John Calvelli, Dan Nadeau e Marlene Poynder per aver guidato diligentemente il processo di ricerca con l’obiettivo di individuare i migliori talenti del Paese. Siamo entusiasti di avere Julie a bordo”, ha aggiunto. “Guidare la San Diego Tourism Authority è stato un viaggio incredibile e sono immensamente orgogliosa di ciò che il nostro team ha realizzato”, ha affermato Julie Coker, nuova presidente e Ceo di Nyc Tourism + Conventions e presidente e Ceo uscente di Sdta. “Insieme al nostro Consiglio di amministrazione, ai membri e alla comunità turistica locale, abbiamo affrontato con successo le sfide della pandemia e abbiamo guidato la ripresa del turismo di San Diego. Questa capacità di recupero e lo spirito di collaborazione hanno gettato solide basi per questo nuovo capitolo con New York City Tourism + Conventions. Sono entusiasta di portare la mia passione per il turismo a New York City e non vedo l'ora di contribuire al già notevole lavoro del talentuoso team esistente, migliorando ulteriormente l'attrattiva globale di una delle città più iconiche al mondo”, ha concluso. Coker ha ricoperto ruoli dirigenziali nel turismo e nell'ospitalità per oltre trent’anni. Sotto il suo mandato, San Diego si è classificata come una delle destinazioni statunitensi più performanti, posizionandosi al terzo posto nella nazione per occupazione alberghiera con il 73,5% nel 2023, mentre i gruppi e le attività congressuali della città hanno superato i livelli del 2019 e l'industria turistica ha generato 14,3 miliardi di dollari di spesa per i visitatori. Con Coker alla guida di Sdta, i posti di lavoro nel settore turistico sono tornati ai livelli pre-pandemia, con oltre 200.000 impiegati; la Transient Occupancy Tax della contea di San Diego ha generato oltre 360 milioni di dollari per i servizi regionali; i programmi di vendita e marketing di Sdta hanno prodotto un ritorno sugli investimenti di 30 dollari a 1, il più alto registrato nella storia dell'organizzazione; il tasso di fidelizzazione dei membri di Sdta si attesta al 93%. Il coinvolgimento di Julie Coker in consigli di amministrazione di grande impatto le ha conferito una visione unica e una notevole influenza nel settore del turismo: nel gennaio 2023 è stata nominata membro del U.S. Travel and Tourism Advisory Board del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, insieme ad altri 31 leader del settore dei viaggi domestici e del turismo per fornire consulenza strategica al Segretario del Commercio. Fa inoltre parte dei consigli direttivi della U.S. Travel Association e di Visit California, dei consigli di amministrazione di Meeting Professionals International, della Camera di Commercio regionale di San Diego, della San Diego Regional Economic Development Corporation, della San Diego Lodging Association e di Sharp Health Care. In precedenza, Coker è stata presidente e Ceo di Philadelphia Convention and Visitors Bureau (Phlcvb), dove ha supervisionato il Draft Nfl del 2017 e la Convention nazionale democratica del 2016, che insieme hanno avuto un impatto economico di 325 milioni di dollari per la città di Philadelphia. In precedenza, è stata vicepresidente esecutiva della Convention Division di Phlcvb, e ha gestito uno staff di 25 professionisti delle vendite e dei servizi responsabili della parte sales dell’ampliato Pennsylvania Convention Center e dei pacchetti alberghieri ai clienti di tutto il Paese. Prima di entrare in Phlcvb, Coker è stata direttore generale dell'Hyatt Regency Philadelphia at Penn's Landing, dove ha diretto tutti gli aspetti operativi dell'hotel di 350 camere. Veterana di Hyatt da 21 anni, ha iniziato la sua carriera nel 1989 come apprendista dirigente presso l'Hyatt Regency Columbus. Nel corso degli oltre vent'anni trascorsi in Hyatt, ha ricoperto diverse posizioni, tra cui assistente del front office, front office manager, assistant manager dell'hotel, assistant executive housekeeper e general manager. Da gennaio 2018 al 2020, Coker è stata co-presidente della U.S. Travel's Meetings Mean Business Coalition e segretaria-tesoriere dell'International Association of Exhibitions and Events Executive Committee. Dal 2016 al 2019, Coker ha co-presieduto l'iniziativa Shared Spaces per combattere il problema dei senzatetto insieme al sindaco di Philadelphia e nel 2016 ha presieduto il team di transizione del sindaco Jim Kenney per la Convention nazionale democratica. Inoltre, Coker fa parte della San Diego Chapter of The Links, Incorporated. Nel 2023 ha ricevuto il Fearless Award dalla San Diego Black Chamber ed è stata inserita nella All-Time Hall of Fame di Smart Women in Meetings. Nel 2021 è stata nominata “Phenomenal Woman in Business” nella serie “Phenomenal Women” del San Diego Union-Tribune. Sia nel 2012 che nel 2019, il Philadelphia Business Journal l'ha nominata tra i premiati di Women of Distinction. Nel 2017 è stata premiata con lo United Negro College Fund Mayor's Ball per la leadership civica ed è stata nominata tra le 25 donne nere più influenti del Network Journal nel mondo degli affari. Coker ha conseguito la laurea magna cum laude in Hospitality Management alla Johnson & Wales University di Providence, Rhode Island. "New York City rimane una destinazione turistica di risonanza mondiale grazie ai newyorkesi che lavorano ogni giorno per mostrare il meglio che la nostra città ha da offrire. Da Broadway e Brooklyn a Times Square e al Top of The Rock, fino al Citi Field e allo Yankee Stadium, non c'è davvero nessun altro luogo al mondo come New York City”, ha detto il sindaco di New York City Adams. "Tuttavia, i nostri giorni migliori – ha proseguito – sono ancora davanti a noi e con Julie Coker al comando so che la nostra città raggiungerà nuove vette e batterà ancora una volta i record del turismo. Con una comprovata esperienza nel trasformare le più grandi città del Paese in poli turistici, Julie è pronta a mostrare al mondo cosa rende speciale la nostra città. Julie è consapevole che quando la nostra economia turistica prospera, prospera tutta la nostra città, generando miliardi di dollari e migliaia di posti di lavoro. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Julie e di vederla continuare a portare ogni angolo del mondo nella capitale del mondo: New York City”. “Julie è una persona incredibilmente preparata e un leader rispettato nei settori dei viaggi e dell'ospitalità, il che la rende una scelta eccellente per ricoprire il ruolo di presidente e Ceo. Senza dubbio porterà una grande visione e attenzione a questo ruolo, e sono entusiasta di continuare a lavorare con lei in questa nuova veste, che la vedrà guidare Nyc Tourism + Conventions e l'economia turistica di New York City negli anni a venire”, ha sottolineato Fred Dixon, presidente e Ceo di Brand Usa. “Julie è una leader straordinaria – ha osservato il presidente e Ceo di Hyatt Hotels Corporation, Mark Hoplamazian – e molto rispettata nel settore dei viaggi a livello nazionale. Grazie al suo lavoro a Philadelphia e San Diego, e all'esperienza multi-componente in enti comunali, statali e federali, oltre che in organizzazioni di settore come l'Usta e il Ttab, è una scelta eccezionale come nuovo leader di Nyc Tourism + Conventions. Avendo lavorato con Julie e conoscendola da molti anni, posso dire che Nyc Tourism + Conventions è fortunato ad avere lei a difendere l'economia turistica e le numerose parti interessate. I suoi valori e le sue capacità umane porteranno New York a raggiungere livelli più alti di visite e coinvolgimento”. “Julie è un'ottima scelta per la città di New York. Le sue esperienze di successo da una costa all'altra la posizionano bene per commercializzare una delle destinazioni più ambite al mondo. Ho lavorato con Julie nel consiglio direttivo di U.S. Travel e ho potuto constatare la sua capacità di affrontare questioni complesse, di riunire comunità eterogenee e di guidare il settore verso un futuro migliore. Ci congratuliamo con lei per questa nomina a Nyc”, ha assicurato Geoff Freeman, presidente e Ceo della U.S. Travel Association. “Julie è una leader di Dmo appassionata ed esperta, molto rispettata dai colleghi e dai leader del settore negli Stati Uniti e in tutto il mondo. In qualità di ex albergatore di successo, ha galvanizzato l’industria dell’ospitalità di Filadelfia e San Diego, nonché i centri congressi e le altre strutture, che hanno ottenuto risultati eccellenti. La sua etica del lavoro e le sue capacità diplomatiche andranno a vantaggio della città, dei suoi stakeholder e del team di New York City Tourism + Conventions”, ha fatto notare Don Welsh, presidente e Ceo di Destinations International. New York City continua a essere una delle principali destinazioni a livello mondiale, dove l’ industria del turismo svolge il ruolo di motore economico della città. Nel 2023 New York ha accolto più di 62 milioni di viaggiatori, ha generato un impatto economico di oltre 74 miliardi di dollari e ha sostenuto più di 380.000 posti di lavoro nel settore del tempo libero e dell'ospitalità. Nel 2024 la città si appresta ad attrarre quasi 65 milioni di visitatori e nel 2025 prevede di accogliere oltre 68 milioni di viaggiatori, superando i livelli di visita precedenti alla pandemia e aprendo la strada a una crescita continua mentre la città si prepara a ospitare una serie di eventi di livello mondiale, tra cui America 250 e la Coppa del Mondo Fifa 2026.



Pubblicato il 22 Ottobre 2024