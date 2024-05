Turismo, nasce ‘Attractive Romania’: piattaforma multimediale per promuovere itinerari tematici

(Adnkronos) – Nasce 'Attractive Romania'. E' il primo grande progetto di itinerari turistici culturali sviluppato in Romania. Una nuova piattaforma multimediale per promuovere il paese, con le sue mille sfaccettature, come destinazione turistica tra i visitatori romeni e internazionali. La Romania, infatti, ha una ricca eredità etnica e multiculturale e la sua storia, la sua architettura e le sue tradizioni, anche gastronomiche, sono il risultato della convivenza delle culture dell'Europa occidentale e orientale e dei Balcani. 'Attractive Romania' vuole proprio evidenziare questo mix e portare alla scoperta di luoghi non ancora appieno valorizzati. Il progetto, lanciato ieri, 15 maggio, comprende 12 strade tematiche attraverso il paese, con 275 siti da visitare, descritti nella piattaforma dedicata, che saranno anche segnalati da specifiche infrastrutture stradali entro il 2026. Castelli, fortezze, dimore, villaggi dall'architettura tradizionale, chiese fortificate e di legno, monasteri inclusi nel patrimonio Unesco, e poi il confine segnato dal corso del Danubio, la provincia della Dacia, parte della più complessa e lunga frontiera dell'Impero Romano sul territorio dell'Europa continentale, fino al delta del fiume con il suo paesaggio, ma anche la gastronomia locale, sono solo alcuni degli itinerari suggeriti e descritti da 'Attractive Romania'. Attraverso questa piattaforma multimediale l'informazione raggiunge l'utente online tramite il sito web (www.romania-atractiva.ro) e la app mobile, disponibile per iOS e Android (scaricabile all'indirizzo https://romaniaatractiva.app.link/download). Per il programma è stata sviluppata una biblioteca digitale innovativa, disponibile in molte lingue straniere, che illustra in maniera dettagliata la storia di ognuno dei 275 siti culturali. La piattaforma, che contiene un'ampia serie di video, foto, tour virtuali, animazioni, ricostruzioni in 3D, auto-guide, recensioni degli utenti, testi e molti altri contenuti, mira a fornire informazioni sugli itinerari tematici proposti, avvicinando i futuri turisti alle esperienze che li aspettano in Romania e che potranno scoprire 'offline', supportandoli quindi nella scelta della destinazione di viaggio. A rendere semplice l'accesso a questi contenuti la mobile travel app, che può essere usata in maniera anonima e offline, con un account utente che consente di effettuare ricerche personalizzate e di postare recensioni delle destinazioni. Attraverso il sistema di geolocalizzazione, l'utente può facilmente individuare i siti vicini. Inoltre, i contenuti salvati possono essere visualizzati quando il device non ha segnale. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2024