Turismo marittimo 2026, crescono del 22 per cento le prenotazioni dei traghetti

(Adnkronos) – Nel corso della stagione estiva 2026 la scelta del traghetto come mezzo di trasporto ha registrato un incremento generale del 22% per le partenze comprese tra giugno e agosto rispetto all'anno precedente, secondo le rilevazioni condotte dalla piattaforma di prenotazione Ferryscanner. I flussi internazionali rappresentano l'85% delle prenotazioni complessive analizzate dall'osservatorio di Ferryscanner, con una crescita del 13% trainata dai collegamenti tra le isole greche dell'Egeo, dove tratte come Ios-Santorini, Mykonos-Paros e Mykonos-Naxos figurano tra le più frequentate.

La ricerca rileva un'espansione per i viaggi interni all'Italia, la cui quota è aumentata del 110% rispetto al 2025, premiando in particolare la navigazione verso le isole minori e le località costiere a breve raggio: le tratte domestiche maggiormente richieste comprendono la Trapani-Favignana, la Napoli-Capri, la Milazzo-Lipari, la Milazzo-Vulcano e la Salerno-Amalfi. L'analisi della distribuzione temporale della piattaforma indica che il 56% dei viaggi si concentra nel mese di agosto, pur in presenza di una progressiva redistribuzione dei flussi testimoniata dagli incrementi del 37% a giugno, del 24% a luglio e del 18% ad agosto. Sotto il profilo demografico, i dati evidenziano che l'utenza under 45 costituisce il 58% del totale dei viaggiatori, con la fascia tra i 25 e i 34 anni che raggiunge il 27%. Le tipologie di viaggio vedono la prevalenza delle coppie con il 54% dei biglietti emessi, seguite dai viaggiatori individuali al 21% e dai nuclei familiari con figli al 15%. Accanto al consolidamento delle mete del Mediterraneo, la rilevazione statistica di Ferryscanner per l'estate 2026 segna la progressiva affermazione delle cosiddette coolcation, viaggi orientati verso destinazioni caratterizzate da climi più miti rispetto alle fasce meridionali del continente. Questa tendenza sta gradualmente indirizzando una quota di viaggiatori verso le rotte del Nord Europa, con un aumento dell'interesse registrato dalla piattaforma per le tratte marittime dirette verso Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Estonia, Regno Unito, Olanda e Polonia.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026