Turismo, Lodz si illumina di colori con il Festival delle luci più grande della Polonia

(Adnkronos) – Torna nella cittadina polacca di Lodz, poco distante da Varsavia, il Light Move Festival, il più grande festival della luce in Polonia, in programma quest’anno nel weekend dal 29 settembre al 1° ottobre. Nell'architettura post-industriale e liberty di quella che è diventata la capitale polacca della creatività e dell'innovazione, si rifletteranno straordinarie illuminazioni: così le facciate degli edifici diventeranno palcoscenico di sorprendenti giochi di luce per un'esperienza immersiva e coinvolgente. Giunto alla 13ma edizione il Festival illuminerà strade, piazze e parchi. Anche quest'anno il programma dell'evento sarà articolato in 3 segmenti: Lmf Art, con il mondo tridimensionale di mappe, proiezioni e installazioni di luce; Lmf Music, con concerti in uno scenario di luce; Lmf Edu, con incontri con esperti del settore. Tema del 2023 è 'In cerca della felicità', una ricerca senza tempo, fra suoni, profumi e un mosaico di colori. Gli artisti, attraverso la loro sensibilità, cercheranno di esprimere la bellezza e il significato di questa ricerca, a prescindere dalla cultura, dalla religione e dalla nazionalità di appartenenza. Il Festival tradizionalmente si svolge tra Piotrkowska, nel parco Sienkiewicza e in Nowe Centrum Łodzi. "Light Move Festival è un evento fantastico e un'opportunità di conoscere la città, apprezzare la sua evoluzione e vedere la sua bellezza illuminata dalla luce. La precedente edizione ha attratto centinaia di migliaia di visitatori e siamo sicuri che anche in questo anno speciale, in cui Lodz celebra il suo 600° compleanno, incontrerà un numero ancora più grande", afferma Piotr Kurzawa, direttore del Łódź Event Center. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Settembre 2023