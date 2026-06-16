Turismo, in Finlandia il Kuopio Dance Festival apre la lunga estate di arte e cultura in riva al lago

(Adnkronos) – Si è appena chiuso, in Finlandia, il Kuopio Dance Festival, la più importante manifestazione di danza dei paesi nordici, che ogni anno, per una settimana a giugno, attrae in media 35mila spettatori da tutto il Paese e anche, sempre più, dall’estero data la caratura internazionale delle star che vi si esibiscono. Il Festival, che si tiene dal 1969, propone infatti performance di altissimo livello, per il 70 per cento ad ingresso gratuito, cui si affianca un ricco e originale programma di lezioni e laboratori, dallo yoga del risveglio mattutino alle lezioni di danza, fino agli spettacoli degli allievi della scuola locale che è una delle più accreditate per la formazione artistica. E, ancora, eventi e musica che animano piazze e centri commerciali. Un Festival per tutti, quindi, e di tutti, un po’ come è lo stile di vita dei finlandesi, che in questo angolo della Regione dei laghi – la più estesa zona lacustre d’Europa – amano trascorrere il tempo libero in uno dei 10.800 cottage che si concentrano con la maggiore densità proprio nella zona. A fare da cornice a quella che viene comunemente chiamata Settimana della danza è infatti la cittadina di Kuopio, capoluogo della Regione dei laghi, affacciata sulla baia di uno dei più grandi arcipelaghi interni. Una meta per tutto l’anno, dove la calma del lago incontra la vita urbana. Basti pensare che una foresta sempreverde (Puijo) sorge proprio nel centro di Kuopio, su una collina dove si erge anche la torre costruita nel 1963, diventata simbolo della città, che ospita un ristorante roteante con una vista incomparabile sul lago Kallavesi. E se la natura si può trovare nel raggio di mezzo chilometro ovunque si volga lo sguardo, è la storia, più ricca di quanto si possa immaginare, e la vita culturale che si respirano passeggiando per le vie della città e che fanno di Kuopio una destinazione molto attrattiva per gli amanti delle arti dello spettacolo e non solo. Soprattutto nella stagione estiva quando il sole prende il sopravvento dopo il lungo e buio inverno e, a queste latitudini, regala la sensazione di giornate senza fine. Il Kuopio Dance Festival, infatti, è il primo di una serie di manifestazioni che si succedono nei mesi estivi, tra cui il Kuopio Wine Festival a inizio luglio, il Kuopiorock a fine luglio e inizio agosto e l’Anti-Contemporary Art Festival a settembre. Una tradizione culturale che viene da lontano e che ha fatto di Kuopio un luogo di incontro di artisti e intellettuali. Punto di riferimento, per i personaggi del mondo culturale e del palcoscenico l’albergo principale della città, oggi Original Sokos Hotel Puijonsarvi. Tanto da avere un’ala dedicata al Kuopio Dance Festival e addirittura una stanza, la Jorma Uotinen Suite, a tema rosso e nero, che è un tributo al maestro Jorma Uotinen, il quale, dopo la ristrutturazione della struttura, non ha voluto rinunciare alla sua stanza preferita, tanto da disegnarla personalmente nel nuovo look. “Il Kuopio Dance Festival porta in città amanti della danza finlandesi e internazionali e ha un’atmosfera veramente magica. Godere dell’offerta artistica del Festival è un’esperienza fantastica soprattutto soggiornando in camere che ne esprimono l’essenza”, afferma l’Hotel manager Tatu Ahonen. All’Original Sokos Hotel Puijonsarvi si è voluto rendere omaggio anche all’altro importante festival di Kuopio, quello della musica rock. E’ disponibile, infatti, anche una Rock Suite: un letto che ricorda un palcoscenico con luci al neon, circondato da dettagli decorativi che riflettono il rock lifestyle, come costumi e strumenti di musicisti locali. La stanza è disegnata in collaborazione con la KuopioRock-Organization ed è completamente insonorizzata proprio per permettere ai clienti-fan di poter ascoltare la musica preferita a tutto volume. In questa, come in altre camere superior, a disposizione anche una sauna privata. “La Rock Suite offre molti grandi dettagli di lusso. Alcuni degli elementi più divertenti possono forse essere trovati nel bagno, ad esempio la doccia con luci che cambiano colore. Questa suite unica è ideale per le bands che si esibiscono a Kuopio, ospiti del Festival, ma anche feste di diploma o altre occasioni che richiedano un’atmosfera speciale. La Rock Suite è disegnata per tutte le stelle rock e i music-lovers”, spiega la General manager Anna Hämäläinen. Sarà anche per questo che in città si trovano il Kuopio Music Centre, uno dei centri concerti e congressi più rilevanti della Finlandia, cuore della vita musicale della regione e casa della Kuopio Symphony Orchestra, che periodicamente ospita grandi nomi nazionali e internazionali. E il Kuopio City Theatre, il più grande teatro della Finlandia orientale, con una stagione annuale di musical, prosa, show, anche per bambini, che si alternano in due palcoscenici, da 464 e 184 posti, per un totale di circa 300 spettacoli l’anno. Avveniristico l’edificio sede della scuola superiore di formazione artistica, tra le migliori del paese. La vocazione formativa che ha reso Kuopio un centro di eccellenza dove hanno studiato politici e scrittori, si deve a Johan Vilhelm Snellman, insegnante e autore vissuto nel 1800 che ha dedicato gran parte della sua vita, trascorsa proprio a Kuopio, allo sviluppo dell’istruzione. A lui è dedicato il busto al centro di una delle due piazze principali, quella su cui svetta la cattedrale di inizio 1800 (iniziata sotto il regno svedese e terminata sotto il dominio dell’impero russo), imponente costruzione bianca con pietre a vista, essa stessa sede di concerti, ad esempio durante un altro dei Festival estivi, il BarokkiKuopio, a luglio, dedicato alla musica barocca. Sulla stessa piazza, occupata da un bellissimo giardino che ha vinto anche un premio europeo, si trova il più antico edificio di Kuopio, recentemente rinnovato, che ospita il museo d’arte, con una collezione permanente di artisti finlandesi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Altri musei da non perdere sono il Riisa, il Museo ortodosso, uno dei più grandi d’Europa, dedicato alla conservazione dell’eredità culturale della chiesa ortodossa finlandese, e il VB Photography Center, il primo centro regionale di fotografia in Finlandia, che organizza mostre nazionali e internazionali. Ma anche l’Old Kuopio Museum, distribuito in 11 antiche case di legno risalenti al 1700 e 1800, che rappresenta stili e condizioni di vita delle famiglie dell’epoca. Fra i grandi progetti in programma, la creazione di una casa museo nel luogo in cui visse la scrittrice Minna Canth, paladina dei diritti femminili in una città che ha avuto anche un’attiva associazione delle donne, la cui sede è tutt’oggi utilizzata per rappresentanza, e che ha espresso la prima candidata al Parlamento del paese. Animatissima in estate e durante il Kuopio Dance Festival è l’altra grande piazza della città, quella del Mercato. Qui si tengono molti degli spettacoli all’aperto, tanto che è in costruzione una struttura fissa per offrire un palcoscenico permanente. Ai lati opposti della piazza due edifici in stile neo-rinascimentale, quello del Municipio e quello dell’Università. Ma ad attirare l’attenzione è il vecchio mercato coperto, una originale struttura gialla ornata con bassorilievi a tema animale e vegetale, dove si possono trovare prodotti locali e un caffè. Di fronte le statue di due giovani, care agli studenti della città, e tutto intorno moderni edifici con negozi, mentre nel sotterraneo della piazza si apre un altro mondo fatto di spazi commerciali più adatti alle fredde giornate invernali. Tra le due piazze c’è un sistema di stradine laterali, oggi pedonalizzate, che un tempo erano le strade dove abitava il popolo e su cui si affacciano le case di legno sopravvissute. Ed è percorrendo queste stradine che si raggiunge, sul lato opposto, una terza piazza, affacciata sul lago, anch’essa palcoscenico di performance, lì dove ancora una volta cultura e natura si prendono per mano. (di Alessia Trivelli)

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Pubblicato il 16 Giugno 2026