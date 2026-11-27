È salpata da Savona Costa Deliziosa, con a bordo 1.600 passeggeri pronti a visitare 29 Paesi e 47 destinazioni, a un costo base poco superiore ai 100 euro al giorno. Dal Capodanno in California alle metropoli asiatiche, passando per le meraviglie naturali dell’Africa, l’itinerario propone esperienze esclusive a terra e a bordo, tra escursioni di più giorni, intrattenimento e appuntamenti dedicati alle culture locali. A rendere possibile il viaggio, una complessa macchina organizzativa e logistica che si mette in moto con mesi di anticipo. Novità di questa edizione la presenza di otto content creator che si alterneranno lungo l’itinerario per raccontare sui social l’esperienza.



Pubblicato il 27 Novembre 2026