(Adnkronos) – Un percorso di visita ripensato, nuovi ambienti e oggetti originali, finora mai esposti, appartenuti all’imperatrice Elisabetta, l’iconica Sissi (o Sisi, per dirla all’austriaca). A Vienna il Museo dedicato a uno dei personaggi più popolari e amati della corte asburgica riapre dopo una ristrutturazione durata diversi anni, durante i quali è rimasto sempre accessibile al pubblico, rinnovato nell’allestimento: per la prima volta, sono accessibili al pubblico le ‘Stanze in oro bianco’ all’interno dell’ala del complesso dell’Hofburg che ospita gli appartamenti imperiali. Un nuovo concept museale che offre prospettive inedite su Elisabetta e sui miti che la circondano, inaugurato oggi, 19 novembre, proprio nel giorno dell’onomastico dell’imperatrice, in una veste completamente rinnovata.

Il concetto museale, significativamente ampliato, offre ai visitatori un’esperienza nuova e unica, rispettando al contempo i vincoli di tutela del patrimonio storico. Nuovi ambienti, tra cui la ‘Sala dell’oro bianco’ di epoca rococò, aperta al pubblico per la prima volta, un nuovo vano scala e un guardaroba consentono un percorso di visita fluido e coerente che comprende il Museo di Sisi, gli Appartamenti Imperiali e la Collezione d’Argento. L’esposizione di oggetti originali, mai mostrati prima al pubblico, offre nuove prospettive sulla vita dell’imperatrice Elisabetta e della sua famiglia.

Finora, il Gruppo Schönbrunn che gestisce il museo ha investito circa 15 milioni di euro nel riallestimento, attingendo interamente a risorse proprie e senza alcun contributo da parte dello Stato federale o dei Länder. L’obiettivo è di rafforzare e sviluppare il Museo di Sisi (visitato nel 2025 da circa 927.000 persone) come importante polo culturale. “Il Museo di Sisi è una delle realtà culturali austriache più note a livello internazionale. Ciò comporta anche una responsabilità: non vogliamo limitarci a preservare un luogo storico, ma desideriamo svilupparlo affinché rimanga intatto per le generazioni future. Il fatto di poter finanziare questo investimento interamente con le nostre entrate ci offre l’opportunità di puntare, a lungo termine e con grande cura, sulla qualità, sulla mediazione culturale e sulla salvaguardia del patrimonio”, afferma Klaus Panholzer, Ceo del Gruppo Schönbrunn.

Con la presentazione del rinnovato Museo di Sisi, si conclude la prima fase dei lavori. Nei prossimi anni, altri ambienti del museo saranno oggetto di un ampio intervento di restauro e riallestimento; al termine dei lavori, saranno disponibili 700 mq di superficie museale aggiuntiva. Il percorso di visita e l’interazione tra il Museo di Sisi, gli Appartamenti Imperiali e la Collezione d’Argento sono stati oggetto di una revisione radicale. La Collezione d’Argento, che in precedenza si trovava all’inizio del percorso, costituisce ora la tappa conclusiva dell’itinerario di visita completo. Ciò è reso possibile, innanzitutto, dal nuovo vano scala con ascensore nel Marschallhof, che collega le sale storiche del piano nobile con gli spazi destinati ai visitatori al piano terra. Il nuovo guardaroba, accessibile da due lati, consente agli ospiti di lasciare borse e bagagli all’ingresso; ciò aumenta il comfort e, al contempo, protegge i preziosi arredi storici e gli oggetti esposti. Nel Kaiserhof è stato inoltre ampliato il negozio del museo.

“Abbiamo ripensato l’intera visita al museo adottando coerentemente la prospettiva dei nostri ospiti. Con il nuovo percorso, miglioriamo l’orientamento e la sicurezza, rendendo la visita più piacevole. Allo stesso tempo, tuteliamo gli ambienti storici e i reperti”, aggiunge Panholzer. La realizzazione del vano scala ha rappresentato una delle maggiori sfide costruttive. Nel corso degli scavi archeologici sono state inoltre rinvenute le fondamenta di edifici preesistenti e i resti di una strada romana.

Tra le principali novità, ‘Sale in oro bianco’ (Weißgoldzimmer), accuratamente restaurate, che si affacciano su Schauflergasse; in precedenza, questi ambienti erano utilizzati come uffici dalla Cancelleria federale e non erano accessibili al pubblico. Risalenti all’epoca rococò, tali stanze fungevano da rifugio privato per la famiglia imperiale e la sua corte, e sono ora state integrate nel percorso museale. Particolarmente complesso è stato il restauro dello storico parquet in legno di noce, realizzato secondo lo stile dei pavimenti a riquadri tipici del castello di Schönbrunn. Nascosto fino ad ora sotto una pavimentazione sovrapposta in epoca successiva, il parquet è stato riportato alla luce, restaurato e reso nuovamente calpestabile. Anche le storiche stufe in maiolica sono state messe in sicurezza dal punto di vista statico e integralmente restaurate. Gli ambienti sono stati resi accessibili senza barriere architettoniche grazie all’installazione di una rampa, mentre l’intero impianto tecnologico e i sistemi di sicurezza sono stati aggiornati agli standard attuali.

Per l’esposizione degli oggetti originali nelle sale storiche sono state progettate delle vetrine che si inseriscono con discrezione nella sequenza degli ambienti, soddisfacendo al contempo le esigenze conservative. In tal modo, i reperti possono essere presentati direttamente all’interno di un contesto storico. Le ‘Sale dell’Oro Bianco’ non costituiscono quindi soltanto uno spazio museale aggiuntivo, ma diventano esse stesse parte della narrazione.Anche la collezione, grazie all’ampliamento, si arricchisce di nuovi spunti. Oggetti originali, nuovi o esposti per la prima volta, accompagnano il visitatore attraverso le diverse fasi della vita di Elisabetta, ritraendo l’imperatrice nel suo ruolo presso la corte viennese, ma anche come giovane donna, madre, amazzone e viaggiatrice.

Tra i pezzi di maggior rilievo figura un pianoforte a coda, decorato con delicati ornamenti dorati e putti, realizzato dalla ditta Bösendorfer per l’imperatrice Elisabetta. Questo magnifico strumento – che fonde arte liutaria, ebanisteria e pittura decorativa – fu presentato nel 1888 in occasione della grande Esposizione industriale giubilare di Vienna e viene ora esposto (in prestito da una collezione privata) per la prima volta da allora. Capi d’abbigliamento e accessori originali offrono uno sguardo sul vivo interesse di Elisabetta per la moda, la bellezza e l’estetica. Tra i pezzi nuovamente esposti figurano una giacca in pizzo color champagne, un abito verde tiglio, una mantiglia in pizzo nero e scarpe in raso nero. Un paio di pantaloni da ginnastica, uno sperone e un ritratto a cavallo testimoniano la sua disciplina fisica e la sua passione per l’equitazione.

Un altro aspetto della mostra è dedicato alla famiglia di Elisabetta e ai suoi lutti personali. Un’arpa per bambini e le uniformi infantili del figlio, l’erede al trono Rodolfo, un attrezzo per allacciare gli stivaletti appartenuto alla principessa Gisella, nonché un abito e degli stivaletti di seta di Maria Valeria, rendono tangibili l’infanzia e la vita familiare alla corte di Vienna. Un acquerello che ritrae la piccola Sofia sul letto di morte ricorda la scomparsa prematura della primogenita di Elisabetta, avvenuta nel 1857; un volume di condoglianze, sottoscritto da nobildonne viennesi, rammenta invece la morte dell’erede al trono Rodolfo, avvenuta tre decenni più tardi. Dopo un intervento di restauro conservativo, tornerà a essere esposto anche il mantello nero ornato di piume d’airone che, in seguito all’attentato del 1898, fu adagiato sull’imperatrice morente per proteggerla dagli sguardi indiscreti.

Al termine della sequenza di sale, i visitatori si imbattono in un particolare oggetto commemorativo: il ritratto postumo dell’imperatrice, realizzato da Leopold Horowitz nel 1899. Il dipinto a olio fu commissionato dall’imperatore Francesco Giuseppe, il quale, dopo la morte della consorte, incaricò diversi artisti di eseguire ritratti in sua memoria. Per Leopold Horowitz, l’imperatore fece allestire appositamente un atelier all’interno della Hofburg, che egli visitava quotidianamente per informarsi personalmente sull’avanzamento dei lavori. L’opera costituisce dunque anche una testimonianza estremamente intima del ricordo che l’imperatore serbava della moglie scomparsa.

Una sezione specifica è dedicata all’immagine di Elisabetta nella posterità. Fotografie di scena, cartoline con le star e locandine cinematografiche, dagli anni ’20 a oggi, creano un ponte tra la figura storica e il mito cinematografico. Un’esperienza digitale del tutto particolare è offerta dallo spazio interattivo ‘Dress like Sisi’: qui è possibile calarsi virtualmente nei panni dell’imperatrice e provare digitalmente diversi abiti storici.

La ‘Sala dell’Argento’, rinnovata nel suo allestimento, costituisce la tappa conclusiva del percorso di visita. Grazie a una presentazione rivisitata e a moderne tecnologie museali, essa espone pezzi di spicco provenienti dalla collezione dell’Amministrazione Federale dei Beni Mobili (Bundesmobilienverwaltung). Manufatti di grande pregio in porcellana, vetro e argento, insieme a oggetti appartenuti alle antiche cucine di corte e alla pasticceria di corte, offrono uno sguardo su tre secoli di cultura della tavola a corte. Tra gli oggetti più significativi figura il centrotavola milanese, lungo circa 30 metri, realizzato nel 1838 in occasione dell’incoronazione dell’imperatore Ferdinando I a re del Regno Lombardo-Veneto. Nuovi percorsi di accesso consentono di avvicinarsi maggiormente all’opera e di percorrerla lungo tutta la sua estensione. Altri pezzi di grande rilievo sono il servizio d’argento della corte viennese e l’imponente servizio in vermeil per 140 persone.

Dalla sua apertura nel 2004, il Museo di Sisi si è affermato come uno dei luoghi di maggior rilievo a livello internazionale dedicati all’imperatrice Elisabetta. Il gruppo Schönbrunn (Schönbrunn Group) possiede la più vasta collezione al mondo su Elisabetta, conservando una varietà unica di oggetti personali, capi d’abbigliamento, ritratti e cimeli appartenuti all’imperatrice e alla sua cerchia più stretta. La fama internazionale di Elisabetta rende il museo un elemento fondamentale dell’offerta culturale e turistica dell’Austria.

Elisabeth Zehetner, segretario di Stato per l’Energia, le Start-up e il Turismo presso il ministero federale dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, dichiara: “L’imperatrice Elisabetta è nota ben oltre i confini dell’Austria e, per molti visitatori internazionali, è strettamente legata alla città di Vienna. Il Museo di Sisi contribuisce in modo significativo al prestigio culturale del nostro Paese. Nel turismo culturale, in particolare, sono i luoghi autentici e le proposte di alta qualità a determinare se la storia possa risultare interessante anche per un pubblico internazionale”.

I lavori sono stati eseguiti in stretto coordinamento con la Burghauptmannschaft Österreich e il Bundesdenkmalamt. Sono stati affidati tramite gare d’appalto a livello europeo e realizzati nel rispetto dei particolari vincoli di tutela dei monumenti, mantenendo al contempo il museo in gran parte operativo. La progettazione architettonica è stata curata dallo studio Wehdorn Architekten, mentre l’allestimento museale del Museo di Sisi e della Collezione d’Argento è stato sviluppato da büro wien e Planet architects. “L’Hofburg di Vienna è un sito storico straordinario, di proprietà della Repubblica. È dunque ancora più importante che gli investimenti in questo luogo siano concepiti in un’ottica di lungo periodo e all’insegna di elevati standard qualitativi. L’ampliamento del Museo di Sisi dimostra come un sito di grande affluenza possa essere sviluppato in chiave moderna, rendendo al contempo giustizia alla sua particolare rilevanza”, aggiunge Zehetner.

Con questa inaugurazione si conclude la prima delle due fasi dei lavori. Nei prossimi anni, ulteriori sale del Museo di Sisi saranno oggetto di restauro e riallestimento. Anna Mader-Kratky, direzione scientifica dello Schönbrunn Group, assicura: “L’ampliamento crea nuove possibilità narrative e una cornice che permette di fruire degli oggetti originali all’interno del loro contesto storico. A tal fine, è stato innanzitutto necessario restaurare e valorizzare gli ambienti di nuova acquisizione. Particolarmente complesso è stato il restauro delle boiserie in legno dorato, delle stufe e dei pregiati pavimenti in legno di noce nelle ‘Stanze dell’oro bianco’, aperte al pubblico per la prima volta”.

Michael Wohlfart, curatore del Museo di Sisi presso il Gruppo Schönbrunn, fa notare: “Elisabetta era molto più dell’immagine idealizzata che di lei sopravvive ancora oggi. Il nuovo allestimento del Museo di Sisi la presenta come una personalità dalle molteplici sfaccettature: imperatrice e regina, madre, amazzone e viaggiatrice, ma anche una donna che ha dovuto confrontarsi con aspettative, perdite e limiti personali. Gli oggetti originali ci consentono di raccontare ancora meglio questi diversi aspetti e di avvicinarci alla persona che si cela dietro il mito”.

Herbert Polsterer, Direzione tecnica, Schönbrunn Group, spiega: “I lavori nelle aree storiche dell’Hofburg, tutelate come patrimonio monumentale, sono stati, al di là delle difficoltà tecniche, una sfida particolare, tanto più che si sono svolti mentre le attività museali proseguivano, in gran parte, senza interruzioni. A decretare il successo di questo progetto sono stati la stretta collaborazione con i nostri partner e le diverse aziende specializzate, nonché il grande impegno del nostro personale, che ha svolto un lavoro davvero eccezionale. Il risultato è magnifico e può competere tranquillamente a livello internazionale”.

Felix Reinicke, vicedirettore tecnico del Castello di Schönbrunn, del Museo del Mobile e del Museo di Sisi (Schönbrunn Group), ammette: “Il vano scala nel Marschallhof ha rappresentato la sfida maggiore, sia dal punto di vista strutturale che logistico: i componenti in acciaio e le lastre di vetro, alcune delle quali curve e dal peso fino a 800 chilogrammi, hanno dovuto essere sollevati sopra il tetto dell’Hofburg per essere calati nello stretto cortile interno; un’operazione che ha richiesto una pianificazione al millimetro e la massima precisione. Il restauro delle ‘Sale dell’Oro Bianco’, che ha incluso interventi di consolidamento statico delle stufe in maiolica, nonché l’allestimento degli ambienti con moderni sistemi di sicurezza e impianti tecnologici, è stato un lavoro che ha potuto portare a un risultato così autentico solo grazie alla sinergia tra tutti gli esperti coinvolti”.

Markus Wimmer, vicedirettore della Burghauptmannschaft Österreich, dice: “Per l’Hofburg di Vienna, polo economico e turistico di grande rilievo, l’apertura del nuovo Museo di Sisi rappresenta un importante valore aggiunto. L’ammodernamento non solo accresce il beneficio economico dell’area, ma ne incrementa anche l’attrattiva, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla conservazione a lungo termine di questo patrimonio architettonico. Intervenire su edifici storici comporta sempre sfide particolari, soprattutto quando è necessario conciliare la sostanza edilizia d’epoca con le esigenze di una fruizione moderna. Un aspetto di particolare rilievo è, naturalmente, la garanzia di un accesso senza barriere architettoniche all’intero complesso museale. Come Burghauptmannschaft Österreich, ci sta molto a cuore favorire e sostenere attivamente tali sviluppi lungimiranti, promuovendo la nostra visione di una struttura moderna, trasmettere l’uso sostenibile e inclusivo degli edifici storici anche a quelle istituzioni che utilizzano i nostri immobili”.

Manuela Legen-Preissl, vice conservatrice eegionale, Ufficio Federale per la Tutela dei Monumenti (Bundesdenkmalamt) – Ispettorato regionale per Vienna, osserva: “L’Hofburg di Vienna è sempre stato un luogo in continua evoluzione; con il riuscito ampliamento del nuovo Museo di Sisi, la sua storia prosegue in modo davvero suggestivo. Grazie a un solido lavoro preparatorio di carattere scientifico, a restauri di alta qualità e all’installazione di un nuovo ascensore privo di barriere architettoniche, la tutela dei monumenti e le moderne esigenze si coniugano alla perfezione: negli ex appartamenti imperiali prendono così forma spazi espositivi contemporanei, aperti a tutti, che offrono nuove prospettive sulla movimentata storia dell’Hofburg”.

Anja Hasenlechner, responsabile del dipartimento ‘Collezioni storiche’ presso la sezione ‘Turismo e patrimonio culturale’ del ministero federale dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, rimarca: “Il patrimonio conservato nella Silberkammer (Argenteria di corte) dell’Hofburg di Vienna racchiude l’eredità unica della cultura della tavola imperiale degli Asburgo. È possibile ammirare, tra l’altro, gli utensili da tavola personali di Maria Teresa, magnifici centrotavola, come il cosiddetto ‘centrotavola milanese’, e piatti da dessert finemente decorati, realizzati per l’imperatore Francesco I. L’innovativa presentazione digitale non solo illustra la varietà degli oggetti, ma ne trasmette anche l’aura particolare”.

Per Alena Skrabanek, curatrice della Camera dell’Argento (Silberkammer), Dipartimento ‘Collezioni storiche’, Sezione ‘Turismo e patrimonio culturale’, ministero federale dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, “il nuovo percorso espositivo rende intuitivamente comprensibile l’evoluzione storica del cerimoniale imperiale a tavola”. “Alcuni pezzi chiave della collezione – prosegue – sono presentati singolarmente e inseriti nel loro contesto attraverso supporti multimediali. Il percorso si snoda dai primi utensili da tavola in metalli preziosi fino alle opulente tavole imbandite per le grandi occasioni nel XIX secolo. Gli imponenti centrotavola sono stati resi accessibili nello spazio espositivo: è così possibile ammirare da ogni angolazione, ad esempio, il centrotavola di Laxenburg, realizzato dalla Manifattura imperiale di porcellana, con le sue fantasiose forme neogotiche e i ritratti degli Asburgo”.

Manfred Wehdorn, Wehdorn Architekten, chiarisce: “Intervenire nel contesto storico dell’Hofburg di Vienna è sempre un’esperienza stimolante. Anche il restauro degli ambienti del Museo di Sisi ha fornito nuove e fondamentali conoscenze sulla storia dell’Hofburg. Dal punto di vista funzionale e museotecnico, non solo si è ottenuto un ampliamento significativo delle superfici, ma è stato soprattutto realizzato un percorso di visita privo di barriere architettoniche. Tutti i lavori sono stati eseguiti secondo principi di restauro scientifico, in accordo con l’Ufficio Federale per la Tutela dei Monumenti (Bundesdenkmalamt). Sotto il profilo architettonico, la nuova scala di sicurezza nel Marschallhof rappresenta un elemento di grande rilievo: la rimozione della vecchia copertura del cortile ha reso finalmente visibili, per la prima volta, le facciate barocche. Non da ultimo, la ‘torre scala’ costituisce una testimonianza straordinaria dell’approccio interdisciplinare che, nella conservazione dei beni monumentali, coniuga antico e nuovo”.

Alexandra Hörtler, responsabile del progetto di riallestimento del Museo di Sisi e dell’Argenteria (Silberkammer), direzione di büro wien, Inszenierte Kommunikation Marketing GmbH, evidenzia: “Gli ambienti storici costituiscono una cornice d’eccezione per la mostra. Il nostro compito è stato quello di sviluppare un allestimento che si inserisse con sensibilità nell’architettura esistente, consentendo al contempo una presentazione ottimale degli oggetti originali. Attraverso un approccio volutamente essenziale e contemporaneo, nel linguaggio formale, gli elementi progettuali passano in secondo piano, offrendo agli oggetti esposti lo spazio necessario per dispiegare il loro effetto. Si crea così un dialogo tra lo spazio e l’oggetto esposto, che valorizza entrambi in egual misura”.

Ludwig Slezak, vice responsabile del progetto di riallestimento del Museo di Sisi e della Camera d’Argento (Silberkammer) presso Planet architects, conclude: “Nel rispetto del patrimonio storico e con una spiccata sensibilità per ciò che rende unico un luogo, il nostro obiettivo è stato quello di creare un allestimento capace di far rivivere il passato e di offrire nuove chiavi di lettura della storia. Una struttura chiara, un sistema di orientamento intuitivo e un linguaggio formale sobrio e contemporaneo permettono agli oggetti storici, in sinergia con gli ambienti della Camera d’Argento, di esprimere appieno il loro impatto”.

—

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Novembre 2026