Turchia, Putin si congratula con Erdogan: “Avanti con dialogo costruttivo”

(Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Recep Tayyip Erdogan per la sua elezione a presidente della Turchia. In una nota riportata dal sito del Cremlino, Putin si è rivolto all' "amico" Erdogan, assicurando che le autorità russe apprezzano molto il suo "contributo personale" al rafforzamento delle "amichevoli relazioni russo-turche e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori". "Vorrei confermare la nostra disponibilità a continuare il nostro dialogo costruttivo su questioni di attualità nell'agenda bilaterale, regionale e internazionale. Attribuiamo grande importanza all'attuazione dei progetti comuni previsti, in primo luogo la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu e la creazione di un hub del gas in Turchia", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2023