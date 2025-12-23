Turchia, precipitato jet con a bordo capo di Stato maggiore libico

(Adnkronos) – Precipitato l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. I soccorritori turchi hanno individuato i rottami del jet, con cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya in un post su X, riferendo che la gendarmeria ha raggiunto i resti del velivolo a circa due chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nella provincia di Ankara in Turchia. "L’opinione pubblica sarà informata sugli sviluppi", ha aggiunto. In precedenza le autorità avevano reso noto di aver perso il contatto alle 20.52 locali (18.52 italiane) con il jet d’affari Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, decollato dall’aeroporto di Ankara Esenboga e diretto a Tripoli. Poco prima della scomparsa dai radar era stata ricevuta una richiesta di atterraggio di emergenza nella zona di Haymana. A bordo si trovavano cinque persone, tra cui il capo di Stato maggiore libico.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2025