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Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero

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(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uraloğlu, il quale – intervenendo su 24TV – ha osservato che l'attacco è stato probabilmente effettuato da un'imbarcazione senza equipaggio.  "La petroliera appartiene a una compagnia turca. Un'esplosione si è verificata vicino alla sala macchine della nave. Riteniamo che sia stata causata dall'impatto con un'imbarcazione senza equipaggio. I nostri specialisti stanno lavorando sul posto. A bordo ci sono 27 nostri cittadini, che non hanno riportato ferite. Abbiamo inviato sul posto tutte le risorse necessarie e stiamo monitorando attentamente la situazione", ha dichiarato.  La petroliera, di proprietà della compagnia Pergamon Shipping con sede a Istanbul, trasporta 140.000 tonnellate di petrolio proveniente dalla Russia. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

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