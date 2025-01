Turchia, incendio in hotel stazione sciistica: 10 morti e 32 feriti

(Adnkronos) – E' di almeno dieci morti e 32 feriti il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia. Lo rende noto il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. ''Oggi alle 3.27 un incendio è stato segnalato in un hotel del centro sciistico di Kartalkaya", ha detto il ministro. "Sfortunatamente il numero di morti è salito a dieci e il numero dei feriti a 32'', ha annunciato il ministro su 'X'. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025