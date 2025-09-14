Turchia-Germania, oggi la finale degli Europei di basket: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno della finale degli Europei di basket 2025. Oggi, domenica 14 settembre, la Turchia sfida la Germania nell'ultimo atto della rassegna continentale alla Xiaomi Arena di Riga. La Turchia arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Grecia di Giannis Antetokounmpoin semifinale e Svezia e Polonia nei turni precedenti della fase a eliminazione diretta, a cui arrivava dopo un girone concluso da imbattuta. La Germania invece, tra le favorite alla vigilia del torneo, vuole migliorare il bronzo conquistato nel 2022. Nei turni precedenti i tedeschi hanno eliminato il Portogallo, la Slovenia di Luka Doncic e la Finlandia. La finale di Eurobasket 2025 tra Turchia e Germania è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle 20 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro sui canali RaiSport, ma trasmessa anche su quelli SkySport e su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, sull'app Skygo, su NOW e la piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Settembre 2025