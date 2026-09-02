Turchia, Arabia e non solo: ecco dove il mercato è ancora aperto. Da Benzema a Pogba, è caccia agli svincolati di lusso

(Adnkronos) – Il sipario sulla sessione estiva del calciomercato è ormai calato nei principali campionati europei, ma non ovunque è ancora arrivato il momento di mettere la parola fine alle trattative. Se in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga le squadre hanno già completato le proprie rose, diversi club hanno ancora qualche giorno a disposizione per provare a piazzare gli ultimi colpi. Cosa può succedere ancora? Dall'Arabia Saudita al Brasile, passando per la Turchia, ecco tutte le situazioni aperte. Senza dimenticare il mercato degli svincolati, pronto a regalare sorprese… Tra i mercati ancora attivi in Europa spiccano quello turco e quello portoghese. In Turchia ci sarà tempo fino al 4 settembre per completare gli affari, mentre in Portogallo la deadline scatterà il giorno successivo, il 5 settembre. Due finestre che potrebbero regalare ancora qualche movimento interessante nelle prossime ore. Scadenze ancora più ravvicinate, invece, per altri campionati. Oggi è l’ultimo giorno utile per operare in Olanda e Norvegia, mentre domani, giovedì 3 settembre, toccherà a Belgio e Austria chiudere il proprio mercato estivo. Chi invece può permettersi di aspettare ancora è la Grecia. I club ellenici avranno tempo fino al 15 settembre per completare i movimenti. Grande attenzione, come sempre, per l’Arabia Saudita, dove il termine ultimo per effettuare operazioni è fissato al 6 settembre. Con diversi giorni ancora a disposizione, non è da escludere qualche movimento di rilievo. Più avanti nel calendario anche le deadline di Brasile e Messico. In entrambi i Paesi, le società potranno continuare a muoversi fino all’11 settembre. Come ogni anno, subito dopo la fine delle operazioni i pensieri vanno agli svincolati. Stavolta, il nome più chiacchierato è Mauro Icardi. Il profilo di sicuro più intrigante tra gli attaccanti ancora senza squadra. Diverse piste si sono già aperte per l’ex capitano dell’Inter: tra queste anche quella che porta alla Lazio, che ha fatto un tentativo senza però riuscire a convincere il giocatore. È finita prima del previsto l’avventura di Paul Pogba al Monaco. Lo scorso 19 agosto il francese e il club del Principato hanno risolto il contratto del giocatore, valido fino a giugno 2027, dopo l’ennesimo infortunio. Oggi, a 33 anni, Pogba è chiamato a trovare una nuova destinazione (anche se gli anni nei top club europei sembrano solo un ricordo). Dubbi sul futuro anche di Daniel Carvajal, che a maggio ha chiuso dopo 23 stagioni la sua straordinaria storia con il Real Madrid. Lo spagnolo, che ha messo in bacheca sei Champions League con i Blancos, potrebbe optare adesso per un'avventura esotica. Dopo l’addio al Chelsea, Raheem Sterling ha provato invece a rilanciarsi al Feyenoord, dove è arrivato a febbraio con un contratto fino al termine della scorsa stagione. Il nuovo inizio non l'ha però riportato ai suoi livelli migliori. Oggi, a 31 anni, è svincolato e deve fare i conti anche con i problemi giudiziari legati a un incidente dello scorso maggio. Un quadro che non facilita la ricerca di una nuova squadra.

Karim Benzema è l’ultimo grande nome ad aver fatto il suo ingresso nella lista. Il francese ha risolto il contratto con l’Al-Hilal il 31 agosto: nonostante i 38 anni, per lui restano ancora aperte le piste Arabia Saudita e Mls. Tra gli svincolati di lusso anche David Alaba (che ragiona su un'opzione in Mls o su un ritorno in Germania), Riyad Mahrez (che pensa a un'esperienza in Tuchia) e Marcelo Brozovic (per cui si prospetta l'ipotesi di un ritorno in Serie A dopo l'addio all'Al-Nassr).

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Pubblicato il 2 Settembre 2026