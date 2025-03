Turchia, anche Pikachu protesta contro Erdogan – Video

(Adnkronos) – Anche Pikachu protesta contro Recep Tayyip Erdogan e contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Nei giorni ad alta tensione, con manifestazioni e scontri in piazza, spunta un video che documenta la presenza di un manifestante particolare. Tra le proteste nella città di Antalya, ecco qualcuno vestito da Pikachu, il più celebre dei Pokemon. Pikachu, come documentano i video pubblicati su X, corre velocissimo – nonostante il voluminoso costume – per sfuggire ad una carica. Intanto, secondo le ultime news dalla Turchia, le autorità di Ankara hanno espulso il corrispondente della Bbc da Istanbul, Mark Lowen, accusandolo di "minaccia all'ordine pubblico". Lo rende noto la stessa Bbc ricordando che Lowen era stato fermato ieri dalle autorità turche dopo che aveva seguito le manifestazioni di massa contro l'arresto del sindaco di Istanbul e leader del Chp Ekrem Imamoglu. "Questa mattina (27 marzo) le autorità turche hanno espulso da Istanbul il corrispondente della Bbc News Mark Lowen, dopo averlo prelevato dal suo hotel il giorno prima e averlo trattenuto per 17 ore", si legge nella nota diffusa dall'emittente britannica. ''Essere trattenuto ed espulso dal paese in cui ho vissuto per cinque anni e per il quale nutro un affetto così grande è stato estremamente angosciante. La libertà di stampa e l'informazione imparziale sono fondamentali per qualsiasi democrazia", ha dichiarato Lowen. "Si tratta di un incidente estremamente preoccupante e faremo ricorso alle autorità turche'', ha commentato Deborah Turness, amministratore delegato delle News della Bbc. "Mark è un corrispondente molto esperto con una profonda conoscenza della Turchia e nessun giornalista dovrebbe affrontare questo tipo di trattamento semplicemente per aver fatto il suo lavoro. Continueremo a riferire in modo imparziale e corretto sugli eventi in Turchia'', ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2025