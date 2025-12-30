Attualità

Tunnel sotto la Manica, problemi a circolazione treni con ritardi e cancellazioni. Eurostar: “Rimandate il viaggio”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l'Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato che la circolazione dei suoi treni è fortemente perturbata a causa di diversi problemi tecnici e consiglia ai clienti di rinviare il viaggio. "A causa di un problema di alimentazione elettrica nel tunnel sotto La Manica e di un problema tecnico su un treno Le Shuttle, i nostri treni rischiano di subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto", sottolinea l’azienda sul proprio sito internet. "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi", aggiunge la compagnia. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Yemen, il grande gioco arriva al Somaliland. Mentre Riad e Abu Dhabi sono ‘ai ferri corti’

10 minuti fa

L’Anno che Verrà, da Sal Da Vinci a Patty Pravo: ecco il super cast su Rai 1

10 minuti fa

Grande Fratello Vip, da Ventura a Hunziker: chi condurrà dopo terremoto Signorini?

20 minuti fa

Fisco, lavoro, pensioni: tutte le misure della Manovra 2026

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio