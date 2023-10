Tunisia, Saied rifiuta fondi Ue: “No a carità, disatteso memorandum”

(Adnkronos) – Il presidente Kais Saied ha annunciato che la Tunisia ha rifiutato la prima tranche del pacchetto finanziario dell'Ue destinato a sostenere il bilancio dello Stato. Il Capo dello Stato ha spiegato che l'erogazione di questa somma di denaro ignora il memorandum d'intesa e i risultati della conferenza di Roma sulle migrazioni. "La Tunisia, che accetta la cooperazione, non accetta la carità né l'elemosina. Il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono rispetto", ha detto Saied, spiegando che "la Tunisia respinge quanto annunciato nei giorni scorsi dall'Ue, e non per l'importo, perché tutta la ricchezza del mondo non vale un grammo della nostra sovranità, ma perché la proposta contraddice il memorandum d'intesa firmato a Tunisi nello spirito che ha prevalso alla conferenza di Roma dello scorso luglio". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2023