Tunisia nega ingresso a delegazione del Parlamento Ue

(Adnkronos) – Il governo tunisino ha negato l'autorizzazione ad entrare in Tunisia ad una delegazione della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Lo si apprende da fonti parlamentari. In una lettera alla Delegazione dell'Ue a Tunisi che porta la data di ieri, il Ministero degli Esteri tunisino informa che "la delegazione della commissione Afet "non sarà autorizzata ad entrare nel territorio nazionale".

La missione, nota, è stata confermata, malgrado il governo del Paese nordafricano avesse già espresso "più riserve al riguardo". La missione era prevista da oggi al 16 settembre e faceva seguito a quella dell'aprile 2022. La commissione Afet intendeva "promuovere e sostenere un dialogo nazionale inclusivo" in Tunisia e "guardare nel memorandum d'intesa recentemente firmato tra Ue e Tunisia". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Settembre 2023