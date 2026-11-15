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Tumori, Procopio (Ficog): ‘fondamentali gli studi testa a testa e il supporto degli enti no profit’

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“I confronti riguardano vari ambiti. Il primo è quando si hanno a disposizione più opzioni di trattamento senza uno studio testa a testa che dimostri la superiorità di una rispetto a un’altra. Questo pesa tanto soprattutto quando le terapie hanno efficacia, tollerabilità o durata differenti, esponendo il paziente a tossicità diverse: la mancanza di questi dati incide molto su qualità e aspettativa di vita e sull’attenzione ai bisogni del paziente. Gli enti no profit che in Italia offrono il più grande supporto sono l’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che fa tantissimo per molti studi ed è garanzia di estremo rigore metodologico nella selezione dei programmi, e la Fondazione Umberto Veronesi, in grado di favorire la ricerca clinica in settori specifici. La Ficog, (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), che non ha autonomia di budget, grazie a un accordo con Fondazione Veronesi riesce oggi a destinare fondi a una specifica patologia: il 2026 è stato l’anno del pancreas, e dal 2027 a seguire ogni anno un distretto d’organo sarà beneficiario di un programma di ricerca accademico, non sponsorizzato e in linea con i bisogni dei pazienti”. Così Giuseppe Procopio, presidente Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), intervenendo al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il più importante appuntamento scientifico di aggiornamento e confronto, che riunisce circa 3.000 specialisti per fare il punto sulla sfida ai tumori, in programma dal 13 al 15 novembre a Roma.


Pubblicato il 15 Novembre 2026

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