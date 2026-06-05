Tumori: Milano Health Week in Portanuova, con Lilt prevenzione e vita oltre la malattia

(Adnkronos) – Dalla diagnosi precoce al valore della vita oltre la malattia: la prevenzione oncologica sarà tra i temi centrali della Milano Health Week in Portanuova, il festival europeo dedicato a salute, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina che fino al 6 giugno trasforma Piazza Gae Aulenti in grande spazio di incontro e partecipazione dedicato al benessere e alla salute delle persone. Tra le iniziative più partecipate della manifestazione – informa una nota – l’ambulatorio mobile della Lilt ( Lega italiana per la lotta contro i tumori) che offre visite senologiche con ecografia e visite ginecologiche con pap test, portando la prevenzione direttamente nel cuore della città e rendendola più accessibile alle persone. Un’opportunità concreta per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai programmi di screening, strumenti fondamentali per aumentare le possibilità di cura e migliorare la qualità della vita. A chiudere la prima edizione della Milano Health Week sarà inoltre il Cancer survivors day sempre promosso da Lilt – si legge – con il contributo non condizionante di Lilly, in programma sabato 6 giugno dalle 18 alle 20 presso la Biblioteca degli Alberi Milano. L’iniziativa coinvolgerà cittadini, pazienti oncologici, ex pazienti, caregiver e familiari in un momento collettivo dedicato alla condivisione, alla consapevolezza e al valore della prevenzione. Cuore dell’evento sarà una sessione di yoga comunitaria aperta fino a 500 partecipanti, pensata per celebrare la vita che continua dopo l’esperienza della malattia e per testimoniare l’importanza del benessere fisico, emotivo e relazionale nel percorso di cura e guarigione. Accanto alle attività promosse da Lilt, i sei padiglioni tematici della manifestazione offriranno ai cittadini un percorso attraverso le principali sfide della salute contemporanea: dalla salute femminile e maschile alle neuroscienze, dalla nutrizione all’oncologia, fino alla prevenzione cardiometabolica. Il programma comprende screening cognitivi, consulenze nutrizionali, percorsi dedicati a fertilità, menopausa e longevità, iniziative per la salute maschile e momenti di confronto sui corretti stili di vita, con il coinvolgimento di specialisti, società scientifiche e associazioni pazienti. Milano Health Week in Portanuova – conclude la nota – si svolge inoltre con il supporto di Comune di Milano, Regione Lombardia, Milano Wellness City 2030, Rete italiana città sane Oms e Assolombarda, a conferma del valore istituzionale e territoriale della manifestazione e del suo impegno nella promozione della prevenzione, dell’innovazione e della salute pubblica. La manifestazione è patrocinata da Esaih (European Society for Artificial Intelligence in Health) e nasce grazie alla collaborazione di un ampio network di partner e sponsor istituzionali, scientifici e industriali, tra cui Humanitas, Ibm, Irccs ospedale San Raffaele, Lilt, Technogym, Wellness Foundation, Hippocrates Holding e Portanuova. Inoltre gode dei patrocini di numerose società scientifiche italiane ed europee, oltre ad associazioni e patient support groups attivi nei diversi ambiti della prevenzione, della ricerca clinica e dell’innovazione in salute, tra cui Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri), Simi (Società italiana di medicina interna), Sin (Società italiana di neurologia), Siiam (Società italiana intelligenza artificiale in medicina), Sian Italia (Società infermieri area neurologica), Sinu (Società italiana di nutrizione umana), Ueg (United european gastroenterology), Airia (Associazione italiana regolazione intelligenza artificiale), Italian tech alliance, Liphe (Logistica integrata pharma healthcare), Amici Italia, Acto Lombardia, aBRCAdabra, W4O Italy e La Lampada di Aladino Ets.

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Pubblicato il 5 Giugno 2026