(Adnkronos) – “Trattare i tumori tempestivamente, nelle fasi iniziali, rappresenta il fattore chiave per qualsiasi tipo di neoplasia. Quindi intervenire precocemente, in modo quanto più efficace e potente possibile, è fondamentale” e sulla possibilità che per gli anticorpi farmaco-coniugati (Adc) possa arrivare a breve una nuova svolta “possiamo certamente prevedere che gli Adc verranno impiegati in linee di trattamento sempre più precoci. Stiamo già assistendo all’approvazione di Adc diretti contro l’espressione di Her2 per le indicazioni in ambito adiuvante, neoadiuvante e come terapia di prima linea. Nei prossimi 5 anni ne vedremo ancora di più”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Markus Kosch, responsabile Oncologia per Europa e Canada di Daiichi Sankyo, a margine del meeting promosso da Daiichi Sankyo con la stampa europea specializzata nella sua sede a Monaco di Baviera e nel suo stabilimento di ricerca e produzione a Pfaffenhofen, con l’obiettivo di diventare uno dei principali poli europei per la produzione di anticorpi farmaco-coniugati (Adc).

La sfida da vincere per chi ha fatto degli anticorpi farmaco-coniugati il perno della propria ricerca è ottenere dei risultati anche contro altri tumori, oltre a quello al seno: “La prossima scommessa è il cancro del polmone”, puntualizza Kosch, che “ha una delle mortalità più alte e presenta le maggiori difficoltà di trattamento. La mia aspettativa è che presto arriveremo a una terapia per aiutare i pazienti colpiti. Il nostro obiettivo è di introdurre la tecnologia Adc per molti tumori”.

Daiichi Sankyo è in prima linea anche nel introdurre l’Ai nella ricerca e sviluppo di nuove molecole. “Siamo tutti impegnati a capire in che modo possa migliorare la velocità e la qualità della ricerca, delle terapie e, più in generale, dell’assistenza ai pazienti. Proprio in questo periodo stiamo avviando un nuovo centro di ricerca a San Diego, negli Stati Uniti, dove puntiamo a utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare più rapidamente enormi quantità di dati, collegandoli a specifici bersagli terapeutici e a opzioni di cura concrete. Credo inoltre che, al di là della ricerca, l’Ai svolgerà un ruolo cruciale nel rendere più semplici e comprensibili per i pazienti i complessi algoritmi di trattamento e le terapie articolate, aiutando chi presta assistenza, i pazienti stessi e le loro famiglie a orientarsi in questo percorso. Più veloce e migliore”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026