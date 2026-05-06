Tumori: Festa della mamma, gruppo Magis con Fondazione Airc per la ricerca

(Adnkronos) – Il Gruppo Magis rinnova il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica e della salute, aderendo alle iniziative promosse da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro in occasione della Festa della mamma del 10 maggio. Nel 2025 – informa una nota – in Italia sono state stimate circa 179.800 nuove diagnosi di tumore nelle donne e si calcola che una donna su tre ne sia colpita nel corso della vita: dati che evidenziano l’importanza di sostenere concretamente la ricerca e la prevenzione. Venerdì 8 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, alcuni degli sportelli di Magis Energia distribuiti sul territorio saranno infatti coinvolti nella distribuzione delle tradizionali 'azalee della ricerca' di Fondazione Airc, simbolo della raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili. I fiori verranno donati a tutti i clienti che si recheranno agli sportelli di Magis Energia. Gli sportelli che distribuiranno l'azalea della ricerca saranno quelli di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa, Noventa Vicentina, San Bonifacio, Nogara, Seregno e Cinisello Balsamo. Magis – si legge – che da anni sostiene questa iniziativa, per l’edizione 2026 prevede la distribuzione di 600.000 azalee in oltre 4.000 piazze italiane, con la partecipazione di migliaia di volontari in tutto il Paese. Un elemento distintivo dell’iniziativa è il coinvolgimento attivo dei dipendenti di Magis, che diventano volontari per un giorno: saranno infatti presenti nei corner dedicati per sensibilizzare il pubblico e promuovere la cultura della prevenzione, dopo aver preso parte a un corso di formazione promosso da Airc. Inoltre, il Gruppo Magis – dettaglia la nota – promuove una borsa di studio triennale destinata a sostenere il lavoro di un ricercatore o ricercatrice impegnati nello studio dei tumori. Le candidature saranno aperte a partire da maggio 2026, mentre il comitato scientifico di Airc selezionerà il vincitore entro la fine dell’anno. Il progetto di ricerca prenderà ufficialmente avvio nel 2027 e avrà una durata di tre anni. "Con queste iniziative a sostegno di Airc, il Gruppo Magis rafforza ulteriormente il proprio impegno sul fronte sociale e il proprio contributo concreto per promuovere il progresso della ricerca oncologica, sostenendo al contempo attività di sensibilizzazione che coinvolgono i cittadini – il commento di Federico Testa, presidente di Magis -. Ogni giorno siamo al fianco dei nostri territori attraverso molteplici iniziative e una vasta rete di partnership per garantire il benessere sociale e promuovere uno sviluppo etico e inclusivo della comunità".

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Pubblicato il 6 Maggio 2026