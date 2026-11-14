Tumori e medicina di precisione, Ferri (Apic),: “”est genetici accessibili a tutti i pazienti””

“Il test genetico deve entrare nei Lea per garantire a tutti i pazienti, al Nord come al Sud, le stesse opportunità di accesso alle cure personalizzate. Per chi è affetto da colangiocarcinoma il tempo è prezioso e raggiungere centri specializzati in grado di effettuare i test è fondamentale”. Così Mirella Ferri, presidente dell’Apic, durante l’evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso a Roma.



Pubblicato il 14 Novembre 2026