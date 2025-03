Tumori del colon retto, a Tor Vergata arriva l’EndoRunner

(Adnkronos) – Il 13 e il 14 marzo focus sul cancro del colon retto all'università degli Studi di Roma Tor Vergata, che in occasione del mese dedicato alla prevenzione di questo tumore big killer organizza 2 giornate di incontri per sensibilizzare i cittadini e formare i camici bianchi del futuro grazie all'EndoRunner, mobile training center che viaggia in tutta Europa e per 2 giorni sarà a disposizione dell'ateneo di Tor Vergata. L'evento – informa una nota – è reso possibile grazie a Fujifilm Healthcare Italia che da anni è impegnata in attività di formazione e prevenzione riguardo il tumore del colon retto. Tra i patrocinatori dell'iniziativa la Regione Lazio (limitatamente alla giornata del 14), l'Ordine dei medici chirurghi di Roma, Sic (Società italiana di chirurgia), Fismad (Federazione italiana delle società delle malattie dell'apparato digerente) e Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Nonostante i progressi della ricerca, il tumore del colon retto rappresenta ancora oggi una sfida. Nel 2023 sono stati stimati circa 26mila casi negli uomini (circa il 12% di tutti i tumori nel sesso maschile) e 24mila nelle donne (circa il 13% di tutti i tumori del sesso femminile). Ad oggi la prevenzione rimane una delle armi più efficaci per ridurre l'incidenza e la mortalità, anche se per il tumore del colon i livelli di copertura dei programmi di screening sono purtroppo insoddisfacenti. L'obiettivo principale della 2 giorni sarà dunque coinvolgere diverse figure professionali per sensibilizzare i cittadini, i futuri medici e i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori alla prevenzione del tumore colorettale. Una idea davvero costruttiva – evidenziano i promotori – quella di chiamare in causa, nell'ambito dei progetti Pcto (alternanza scuola-lavoro), gli studenti degli ultimi anni del liceo in modo da offrire loro la possibilità di avvicinarsi alle discipline mediche, ma soprattutto alla tematica della prevenzione come corretto stile di vita. L'appuntamento inaugurale del 13 marzo ospiterà una nutrita rappresentanza dal Chris Cappell College, istituzione liceale di Anzio, eccellenza scolastica europea, accompagnata da professore di Educazione fisica, nonché campione mondiale di windsurf free style, Nicola Spadea, che interverrà sulla relazione tra sport e corretti stili di vita nella prevenzione dei tumori. 'Parliamone insieme… il tumore al colon retto si può prevenire e curare' è il motto della giornata del 13 marzo. Gli studenti liceali e degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell'università di Roma Tor Vergata – riporta la nota – saranno chiamati a capire l'importanza della prevenzione primaria (intesa come corretti stili di vita: eliminazione del fumo, alimentazione ricca di frutta e verdura, incremento dell'attività fisica) e della prevenzione secondaria (screening con esecuzione del test Sof per la ricerca del sangue occulto fecale). Si comincia alle 9.30 in Sala Fleming con i saluti istituzionali del magnifico rettore di Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron e di Stefano Marini, preside Facoltà di Medicina e chirurgia. Le attività in programma saranno presentate da Giovanna Del Vecchio Blanco, professore associato di Gastroenterologia dell'ateneo e ideatrice della 2 giorni. A seguire, Valentina Pettinicchio, responsabile screening colorettale Asl Roma 2, insisterà sull'importanza della prevenzione come stile di vita. Dopo l'intervento di Spadea, di nuovo Del Vecchio Blanco su come e perché fare la colonscopia quando è necessaria nell'ambito del percorso di prevenzione. Dalle 14.30, nel piazzale antistante le aule dell'università, inizierà l'attività di simulazione presso l'EndoRunner che proseguirà fino alle 17.30 circa. L'hub mobile messo a disposizione da Fujifilm Healthcare Italia garantirà sessioni di formazione ai professionisti sanitari del domani grazie al supporto di specializzandi del Policlinico di Tor Vergata e di personale tecnico. Il mobile training center è dotato di 3 stazioni endoscopiche, tutte provviste di simulatori sintetici, per la formazione su procedure diagnostiche e interventistiche di videoendoscopia. Sarà una occasione imperdibile – sottolineano gli organizzatori – che verrà ripetuta nella giornata seguente, per tutti gli studenti delle scuole di specializzazione, per gli infermieri e per la popolazione. La giornata del 14 marzo – continua la nota – sarà dedicata alla sensibilizzazione di pazienti, cittadini e professionisti sanitari, con la possibilità di ritirare gratuitamente presso la postazione del Centro di coordinamento screening dell'Asl Roma 2 (presente dalle 9 alle 16) il test di screening per la ricerca del sangue occulto fecale ed essere così inseriti nel programma regionale dello screening del tumore del colon retto. Saranno allestiti all'ingresso del Policlinico, all'esterno, l'EndoRunner per simulare una colonscopia diagnostica e terapeutica e un gonfiabile per simulare un viaggio interattivo nel colon. Al mattino verrà inaugurata la Colorectal Unit, uno spazio allestito per accogliere i pazienti, per effettuare una visita urgente e per ricevere informazioni relative al percorso diagnostico terapeutico del cancro del colon (Pdta-Tcs) attivo da diversi anni presso il Policlinico Tor Vergata. Sarà presente una formazione della Banda dell'Esercito italiano diretta dal maggiore Filippo Cangiamila, con la partecipazione della soprano Lucia Rubedo, che allieteranno l'inizio dell'evento con un momento musicale dedicato ai pazienti e al personale del Policlinico Tor Vergata, nonché ai relatori della tavola rotonda della giornata, con particolare attenzione alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, atteso di persona all'appuntamento. 'Salva oggi il tuo futuro! Il tumore del colon retto si può prevenire e curare' è il titolo della tavola rotonda, dalle 10.30 alle 13 nella Galleria centrale del policlinico. L'idea è nata per porre l'accento sull'importanza del test Sof, ad oggi ritenuto esame di scelta per lo screening di popolazione. Interverranno il rettore Levialdi Ghiron, dal Policlinico militare Celio il maggiore generale Vincenzo Campagna nel suo ruolo di direttore, con il colonnello Sergio Ferranti in qualità di capo dell'Uoc di Chirurgia, Isabella Mastrobuono, commissario straordinario del Policlinico Tor Vergata, Giovanni Monteleone, direttore Uoc Gastroenterologia dell'ospedale, Del Vecchio Blanco, responsabile Unit Percorsi endoscopici, il responsabile della Uosd Chirurgia mininvasiva e dell'apparato digerente Giuseppe Sica, Roberto Persiani, associato di Chirurgia generale alla Facoltà di Medicina dell'università Cattolica e presidente di Europa colon Italia Onlus, a ribadire la necessità di agire in sinergia, medici e associazioni, nella lotta al tumore del colon. Concluderà il presidente del Comitato nazionale italiano Fair Play Ruggero Alcanterini.



