Presentato a Roma il documentario ‘Con il tuo amore’ di Guido Talarico affronta in modo intimo e universale il tumore e le relazioni umane. Al centro della narrazione, la testimonianza di Aurora De Fazio, sopravvissuta alla malattia e il ritratto umano e professionale del professor Giovanni Scambia, luminare della medicina scomparso prematuramente. ‘Con il tuo amore’ è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Giovanni Scambia Ets e prodotto da Fad – Film Art Digital con Rai Documentari.



Pubblicato il 17 Novembre 2026