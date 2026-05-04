Tumori, Bigagli (Bms): “Da 50 anni azienda leader in oncologia, al via nuova campagna”

(Adnkronos) – "Da oltre cinquant’anni Bristol Myers Squibb è impegnata in oncologia, con l'obiettivo di offrire terapie innovative e costruire una rete solida di collaborazione con istituzioni, associazioni di pazienti e centri di eccellenza in tutta Italia. In questo lungo percorso, l’azienda ha contribuito allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia e guarda al futuro con prospettive promettenti. La ricerca continua, infatti, ad aprire nuove strade: sono attualmente in sviluppo diverse piattaforme terapeutiche, ciascuna con più farmaci e possibili combinazioni, pensate per rispondere ai bisogni clinici ancora insoddisfatti. L'obiettivo è duplice: migliorare la prognosi dei pazienti oncologici e, allo stesso tempo, la loro qualità di vita. In questo contesto si inserisce anche una nuova campagna di sensibilizzazione, 'Più tempo. Adesso'". Lo ha detto Alessandro Bigagli, Senior Medical Head, Bristol Myers Squibb Italia, intervenuto all'incontro promosso oggi a Roma da Bms dedicato alle nuove frontiere dell'immuno-oncologia dopo che Aifa ha approvato, in diversi tumori solidi, la nuova formulazione sottocutanea di nivolumab e tre ulteriori indicazioni del farmaco immuno-oncologico. "La campagna – ha sottolineato Bigagli – mette al centro un tema spesso trascurato: il valore del tempo per chi riceve una diagnosi di tumore. Dopo la diagnosi, infatti, la percezione del tempo cambia profondamente. Da un lato, si riducono le prospettive a lungo termine; dall’altro, il tempo stesso si trasforma, diventando spesso sinonimo di attesa, ansia, incertezza. Grazie ai progressi della ricerca e all’introduzione di nuove terapie, però, è possibile restituire ai pazienti una percezione del tempo più 'naturale', meno legata alla malattia. È proprio questo il messaggio della campagna, che utilizza come simbolo una clessidra: un’immagine semplice ma potente". In questo caso, però, la "sabbia non scende dall’alto verso il basso, come avviene normalmente – fa notare Bigagli – ma risale dal basso verso l’alto, a rappresentare simbolicamente come grazie all’innovazione in oncologia il tempo può essere reso migliore". La campagna si svilupperà per tutto il 2026, "con una serie di iniziative sia in presenza sia online. Il messaggio di fondo è chiaro: investire nella ricerca in oncologia significa investire nel tempo delle persone. Una sfida che riguarda non solo i pazienti e le loro famiglie, ma l’intera società" ha poi concluso.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026