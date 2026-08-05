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Tumori, Ail nello Stretto di Messina: Federico nuota per la ricerca e la rinascita

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(Adnkronos) – Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma – in collaborazione con 'Traversata dello Stretto Amatoriale', il prossimo 13 agosto sarà al fianco di Federico, 36 anni, paziente ematologico in remissione da una leucemia mieloide cronica, in occasione della traversata amatoriale a nuoto dello Stretto di Messina. Tra i flutti blu dello straordinario tratto di mare tra Sicilia e Calabria, Federico vivrà un’avventura indimenticabile, affronterà una sfida che va oltre lo sport e simbolicamente tra i flutti e i gorghi dei due mitologici mostri marini, Scilla e Cariddi. "L’acqua da sempre è il mio elemento, desidero trasformare la mia esperienza in un messaggio di forza di volontà e rinascita, ma senza Ricerca tutto questo non sarebbe possibile" dichiara Federico.  Il mare che muta, imprevedibile ma accogliente, diventa metafora della malattia, le acque invitano al coraggio, a lasciarsi andare affrontando ogni sfida, il corpo e la mente prendono forza e, grazie ai progressi della ricerca, come i marinai a vele spiegate, sfidano l’ignoto e gli ostacoli, vedono la mèta: il ritorno a casa, la rinascita e un nuovo inizio. Federico nuoterà per circa tre chilometri nello Stretto di Messina per lanciare un forte messaggio di speranza e di solidarietà. Federico – informa una nota di Ail – parteciperà alla sfida insieme ad altri trenta partecipanti: la partenza è prevista alle ore 8 da Torre Faro (Messina), l’arrivo alle 9.30 circa a Cannitello (frazione di Villa San Giovanni – Reggio Calabria).  
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Agosto 2026

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